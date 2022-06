El servicio de personal shopper inmobiliario de Ciento Once Real Estate Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de junio de 2022, 12:39 h (CET)

Actualmente, tanto las agencias como los agentes profesionales ayudan a sus clientes en el proceso de compra o venta de un inmueble.

Entre estos profesionales, el personal shopper inmobiliario destaca del resto, ya que su labor consiste en dedicar todo su tiempo y esfuerzo a ayudar en exclusiva a una persona a encontrar y formalizar la compra de la casa de sus sueños. La figura de este profesional, la figura del agente de compradores o personal shopper inmobiliario, todavía no está muy extendida aquí en España, quizás por desconocimiento o porque las personas interesadas en comprar un inmueble lo asocian a un elevado coste económico. Nada más lejos de la realidad, un personal shopper inmobiliario puede hacer ganar mucho tiempo y dinero.

Asesoramiento de un personal shopper inmobiliario Comprar una casa es una de las decisiones más importantes que toma una persona a lo largo de su vida, por lo que el asesoramiento y orientación de profesionales adecuados es primordial.

En Ciento Once Real Estate no solo disponen de profesionales con conocimientos del mercado y experiencia en la construcción y compra de inmuebles, sino que tambiéntienen acceso a muchas propiedades antes de que salgan al mercado, favoreciendo de este modo el acceso a un mayor número de inmuebles.

Al contratar el servicio de personal shopper inmobiliario con Ciento Once Real Estate, una persona se asegura que un profesional estará buscando la vivienda que desea, con todos los requisitos y necesidades que se tengan y una vez encontrada, velará por los intereses de forma exclusiva, ya que solamente la representa a ella. Todo ello con unaatención cercana y personalizada en todo momento,lo que los distingue de otras marcas pertenecientes al sector inmobiliario.

La manera de trabajar de un personal shooper inmobiliario Dentro de la industria inmobiliaria española, Ciento Once Real Estate destaca por focalizarse siempre en las necesidades, expectativas y metas de sus clientes. Para ello, un asesor de compras se centra en escuchar al cliente y lo que busca y, con base en esto, definen una estrategia de búsqueda de propiedad. Una vez localizados los inmuebles, el agente los visita y en caso de cumplir con todos los requisitos y características que el cliente desea, se vuelve a realizar visita al inmueble con la parte compradora. Una vez encontrada la vivienda que encaja perfectamente y cumple todas las expectativas del cliente, el agente negociará el mejor precio posible para la vivienda elegida y acompañará a la parte compradora en todo el proceso de compra, durante el depósito, contrato privado y compra en Notaría.



