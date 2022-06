La tendencia solo travel se consolida en el sector turístico Comunicae

miércoles, 22 de junio de 2022, 13:22 h (CET) Un estudio realizado por la agencia de viajes Gruppit revela que más del 60% de viajeros que apuestan por los viajes de grupo son singles y buscan una experiencia única que no solo realizan en la época estival sino también durante el resto del año La independencia y libertad que ofrecen este tipo de viajes son las claves del éxito de esta tendencia ya consolidada en el mercado nacional Viajar solo para conocer gente ya no es una moda pasajera. Llegó hace unos años y está dispuesta a quedarse por mucho tiempo. Los factores que han consolidado esta tendencia son diversos. Por una parte, el mercado se ha adecuado a este tipo de viajeros, antes penalizados, ofreciendo precios más asequibles en alojamiento y movilidad. Por otra parte, el efecto post pandemia también ha incidido en este incremento. Según las cifras que maneja Gruppit, en 2019 el 48% de los viajeros en el mercado general de viajes de grupo viajaba solo, en cambio, durante el 2021 está cifra se incrementó hasta el 61%. Y es que no hay duda de que la pandemia sufrida por el COVID 19 ha tenido sus consecuencias en este sector de la población, ávida por recuperar el tiempo perdido y socializar.

Lo que la pandemia nos quitó

Después de meses encerrados en casa con la familia, compañeros de piso o simplemente aislados, muchísimos viajeros optan por escapar a lugares donde hay naturaleza, aire libre o simplemente gente diferente de la habitual, sin tener que pensar en nadie más.

Los efectos psicológicos devastadores de la pandemia han llevado a que un gran número de viajeros opten por viajar solos, pero con las ventajas del viaje grupal, para sentirse libres, independientes y con el control de la situación; así lo confirman las cifras de negocio de Gruppit situando a los singles como el segmento que más fuerza tiene actualmente. Según Rafa Serra, CEO y co-fundador de Gruppit, “nuestros clientes quieren conocer nuevos lugares, socializar y crear nuevas amistades; por esta razón dinamizamos los grupos con actividades enfocadas a fomentar las relaciones sociales entre sus miembros”

Vivir más de una experiencia

Es innegable que un factor clave que ha consolidado el sector solo travel ha sido el cambio sociocultural que se ha producido durante los últimos años que prioriza la vivencia de experiencias por encima de los bienes materiales. Actualmente, la gran mayoría de españoles que viven solos prefieren hacer una escapada y disfrutar de experiencias únicas antes que comprarse un coche o un piso en la playa.

Es por ello que, tal y como afirma Rafa Serra, CEO y co-fundador de Gruppit, “siempre hemos tenido un alto porcentaje de clientes que confían en nuestra agencia cada año para contratar sus viajes; la novedad es que si antes de la pandemia hacían un viaje al año, actualmente realizan entre 2 y 3 escapadas anuales”.

Según datos de la agencia Gruppit, destinos europeos como Alsacia, Flandes, Puglia, Normandía, la Provenza Reino Unido o Grecia son los preferidos por la comunidad single, además de cruceros por el Mediterráneo. Son viajes que se complementan con actividades diversas como visitas a bodegas, catas de vino o cenas en restaurantes locales que hacen que el viaje sea una experiencia única, superando las barreras del concepto “single”, a veces identificado erróneamente con el joven sin compromiso en busca de fiesta, para trascender al modelo de viajero Gruppit, activo, culto y ávido de nuevos horizontes.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Asamblea General Cybasque: "Alcanzar un nivel de robustez informática en ciberseguridad no se improvisa" ¿Qué es dpn fintec? Digital Partners Networks explica su base y por qué es el futuro Top Courier explica los aspectos a tener en cuenta en el transporte nacional Rentokil Initial: Cómo diferenciar las picaduras de insectos durante este verano Jaime Igual de Aliter Abogados: "Todo lo que deba la empresa, lo deberá el administrador".