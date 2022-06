Yoga is Love ofrece yoga para empresas para mejorar el clima laboral Emprendedores de Hoy

El entorno laboral es uno de los escenarios con más riesgo de estrés. Factores como la carga de trabajo, la mala relación o resolución de conflictos entre compañeros o la falta de un buen liderazgo, entre otros factores, puede alimentar el estrés crónico entre el personal de una empresa, lo que deriva en situaciones perjudiciales para la misma.

Existen varias alternativas para trabajar con el personal en la reducción de las tensiones, entre la cuales, una de las más efectivas es el yoga para empresas, una práctica de suma utilidad para reducir el estrés en el ambiente laboral, que se puede aplicar por medio de varios programas e iniciativas, como las que Yoga is Love ofrece a todo tipo de organizaciones.

Los aportes del yoga para mejorar el clima laboral en las empresas Situaciones como un bajo rendimiento, tensiones entre trabajadores e incluso renuncias por exceso de responsabilidades, entre otras situaciones perjudiciales para las empresas, suelen tener su origen en el estrés crónico entre el personal. En algunos casos, el nivel de tensión llega a causar problemas graves de salud entre los miembros de la empresa, como trastornos digestivos, aumento de la presión arterial, lumbalgias, cardiopatías e incluso episodios agudos de ansiedad y depresión. Comprobado por varios estudios científicos, el yoga y la meditación representan un notable aporte para combatir el estrés, por lo que Yoga is Love pone estas actividades a disposición de las empresas.

Este centro terapéutico ofrece diversas opciones para implementar esta práctica, que se adaptan a las necesidades de cada organización, como encuentros puntuales, sesiones programadas durante un periodo de tiempo, enfocadas hacia objetivos determinados, e incluso, intervenciones a modo de práctica terapéutica dentro de la empresa, enfocada directamente en reducir la ansiedad, el estrés y los conflictos laborales. Además, ofrece la posibilidad de brindar sus servicios en conjunto con coaches, motivadores u otros profesionales programados por la empresa para formar parte del encuentro o sesión.

Herramientas terapéuticas para fomentar el crecimiento personal de los colaboradores Implementar iniciativas para reducir el estrés laboral no solo rinde beneficios económicos a largo plazo para la empresa, sino que además es un aporte al crecimiento personal y profesional de sus diferentes colaboradores, una cualidad intangible, pero sumamente valiosa en las empresas, que deriva en mayor lealtad, compromiso, esfuerzo y predisposición por parte de sus trabajadores.

Yoga is Love ofrece respaldo a las empresas que comparten esta visión, a través de sus diversas sesiones y modalidades terapéuticas. Sus intervenciones se visibilizan en una notable reducción del estrés en el entorno laboral, que trae como consecuencia una mejora general de las cualidades en el espacio de trabajo, así como en la convivencia, organización y comunicación entre los miembros de la empresa, a quienes estas prácticas ayudan a cultivar sus cualidades personales y a generar una sinergia entre esas cualidades y los valores, visión objetiva de su respectiva organización.



