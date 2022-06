Las herramientas digitales, las aliadas perfectas para el repaso de mates y lengua este verano Comunicae

miércoles, 22 de junio de 2022, 12:47 h (CET) Las herramientas digitales como las que ofrece Smartick son las mejores aliadas para que los niños reafirmen conceptos dedicando 15 minutos al día, de forma divertida y como si de un juego se tratara, y afronten la vuelta al cole con confianza y seguridad. El método online crea 3 packs de verano que se adecúan a las necesidades de cada alumno y abarcan desde el refuerzo en lectura hasta matemáticas o programación La finalización del curso escolar está al caer y con ella, las merecidas vacaciones estivales, además de la eterna cuestión de si es bueno o no repasar durante el verano para no olvidar los conceptos aprendidos. Desde hace unos años, los padres se enfrentan, además, a la disyuntiva de realizar ese repaso de la manera tradicional, con los cuadernillos de papel y boli, o hacerlo online.

Tras la llegada de la pandemia, el uso de los dispositivos digitales ha crecido considerablemente, lo que también ha incrementado la preocupación de las familias por el tiempo que pasan sus hijos delante de las pantallas. Según un reciente estudio realizado por el Observatorio de Contenidos Audiovisuales de la USAL y la Cátedra de Comunicación en la Infancia y la Adolescencia de la UCM, aunque es necesario supervisar el tiempo y el uso que hacen los menores de las pantallas, un 59% de los niños de la generación Alfa (que comprende a los nacidos a partir del 2010 y está descrita como nativa digital al 100%) opina que la tecnología también sirve para aprender.

Consciente de todo ello, Smartick, el método online líder de matemáticas y lectura, presenta una propuesta veraniega con el fin de que los niños no pierdan lo aprendido durante el curso escolar y puedan poner en marcha sus músculos cerebrales durante las vacaciones de verano. Este pack de verano, alineada con el método Smartick, consiste en dedicar 15 minutos al día en fomentar y mejorar sus habilidades con los números o las letras, la concentración, la agilidad mental y el hábito de estudio.

Uno de los elementos diferenciadores de las actividades de repaso es la personalización e individualización de los contenidos que se proponen a los pequeños de entre 4 y 14 años. A través de esta personalización del plan de estudios, gracias al uso de la Inteligencia Artificial, los menores avanzan sin frustraciones, trabajan su autoestima y fomentan el trabajo autónomo. Con solo dedicar cuarto de hora al día, los menores pueden afrontar la vuelta al cole con más confianza y seguridad.

El método veraniego de Smartick consta de tres packs diferentes para que los padres elijan cuál se adapta mejor a las necesidades escolares de sus hijos:

Pack matemáticas: incluye ejercicios destinados a reforzar esta asignatura durante sesiones de 15 minutos diarias.

incluye ejercicios destinados a reforzar esta asignatura durante sesiones de 15 minutos diarias. Pack lectura: ofrece una sesión diaria de un cuarto de hora para los niños que necesiten mejorar su rendimiento en lengua y lectura. Pack premium: contempla ambas asignaturas, matemáticas y lectura, pero en dos sesiones diferentes, sumando en total 30 minutos. “Cada día son más los niños de la generación Alfa que aprenden a través de las pantallas. Por ello, desde Smartick creemos que es compatible el estudio con disfrutar del tiempo libre. Con tan solo 15 minutos diarios, los menores podrán repasar los conceptos aprendidos durante el curso de una manera divertida y amena y las familias dejarán de estar tan preocupadas, evitando que desaprendan lo estudiado durante el curso”, destacan Javier Arroyo y Daniel González de la Vega, fundadores de Smartick.

