Ventajas de contar con una cámara de vigilancia en casa, por Electrónica PKS

miércoles, 22 de junio de 2022, 12:07 h (CET) En tiempos en los que la inseguridad y los robos están a la orden del día, muchas personas optan por proteger su vivienda a través de cámaras de vigilancia.

Estos instrumentos resultan fundamentales a la hora de controlar los movimientos dentro y fuera de la casa, además de mantener alejados a los ladrones y aportar pruebas legales en caso de que ocurra algún inconveniente. Para este fin, Electrónica PKS es una empresa con 11 años de experiencia en el sector, la cual se especializa en la instalación de cámaras de vigilancia con calidad de imagen HD en Sevilla y provincia.

Beneficios de instalar una cámara de vigilancia en el hogar Existen diversas razones por las cuales resulta ventajoso instalar cámaras de vigilancia en una propiedad. Entre las más relevantes, es posible mencionar la posibilidad de controlar lo que ocurre en la casa sin la necesidad de encontrarse en ella, ingresando al sistema desde un teléfono móvil. A su vez, permiten vigilar el perímetro de la propiedad a la hora de ingresar o salir de la misma, asegurándose que no haya personas en los alrededores y así prevenir posibles intrusiones.

Por otra parte, existe un factor psicológico a considerar, puesto que estos sistemas de seguridad permiten a los usuarios vivir con tranquilidad y, al mismo tiempo, al ser completamente visibles, desalentar el ingreso por parte de los delincuentes dada la monitorización de la vivienda. No obstante, es posible instalar cámaras ocultas, ya que si alguien irrumpe en una propiedad es probable que intente evitar las cámaras normales. Además, son importantes para recopilar pruebas en caso de delitos que se cometan en la casa.

Instalar cámaras de vigilancia en Sevilla, con Electrónica PKS En Sevilla y provincia, Electrónica PKS se ha posicionado a la vanguardia de las empresas en el sector de la videovigilancia, gracias a su servicio profesional, rápido y eficaz, brindado por su equipo de profesionales cualificados. A traves del mismo y con la utilización de materiales de primera calidad y cámaras con resolución Full HD, busca dar soluciones personalizadas que se adapten a las necesidades de seguridad de las propiedades de sus clientes.

Asimismo, la compañía brinda a sus clientes la posibilidad de ver en tiempo real sus cámaras mediante el móvil, tableta u ordenador, sin coste alguno ni necesidad de contratar IP fija, ya que cuenta con servidor propio. Además, es posible visualizar la grabación directamente desde un PC, sin necesidad de extraerla del grabador.

Solicitando un presupuesto a través de los diversos medios de contacto, es posible contratar el servicio de Electrónica PKS, el cual incluye los carteles informativos de zona videovigilada personalizados con los datos del cliente y la instalación de cámaras de vigilancia en cualquier tipo de escenario.



