Colegio Legamar reconocido por la Universidad Carlos III por haber obtenido las mejores notas de la Evau

miércoles, 22 de junio de 2022, 12:42 h (CET) El centro educativo privado consigue la mejor nota media en el Bloque Obligatorio entre los centros escolares adscritos a la UC3M El Colegio Legamar ha conseguido las mejores calificaciones entre todos los centros educativos adscritos a la Universidad Carlos III en la nota media del Bloque Obligatorio de la Evau. Además, las alumnas del Colegio Legamar Isabel Nieto, Paula Gómez y Natalia Martín, han recibido un reconocimiento especial por parte de la UC3M, al estar entre los 25 alumnos con mejores calificaciones de todos los que se han examinado en dicha universidad.

El reconocimiento al colegio y la entrega de diplomas tanto al centro como a las alumnas, se ha llevado a cabo en un acto en el Aula Magna del campus de Getafe de la Universidad Carlos III, presidido por la Vicerrectora de Estudiantes e Igualdad de la universidad, Mónica Campos Gómez. Por parte del Colegio Legamar, ha recibido el diploma que reconoce el excelente trabajo realizado la directora Alicia Alonso de Leciñana.

“Para el colegio – ha explicado Alicia Alonso de Leciñana - supone fundamentalmente una tremenda alegría porque significa que nuestros alumnos van a hacer lo que quieren hacer y donde lo quieren hacer, eso es lo más importante para nosotros”. Para la directora del Colegio Legamar este galardón reconoce el trabajo hecho. “Da mucha tranquilidad saber que estamos en el camino en el que tenemos que estar. Estas cosas nunca son fruto de la casualidad”. Tradicionalmente el centro ha obtenido unos resultados excepcionales, pero esta vez, en palabras de la directora ha sido “estratosférico”. Es, para Alicia Alonso de Leciñana, un “estímulo para seguir haciendo las cosas muy bien”.

El acto de entrega fue muy emocionante, porque no se había hecho público el nombre de los colegios con mejores calificaciones. Tras subir al escenario a recoger su diploma los 25 mejores alumnos por orden alfabético, entre los que estaban las tres alumnas del Legamar, se procedió a nombrar a los centros y fue entonces cuando supieron que habían recibido el galardón por tener la mejor nota en la parte obligatoria del examen.

El centro ha conseguido muy buenos resultados. El 100% de los alumnos presentados ha aprobado la Evau con una nota media en la Fase General de 8,374 sobre 10 y de 11,549 sobre 14 en la específica. También es de destacar que un elevado porcentaje de alumnos, el 20%, ha obtenido una calificación igual o superior a 13 y prácticamente la mitad, el 47,27% una calificación superior a 12 puntos. Estas notas y el reconocimiento de la UC3M certifican que todos los esfuerzos realizados por alumnos y profesores, y particularmente durante los duros momentos vividos a consecuencia del confinamiento por la pandemia de Covid-19 han merecido la pena y se han visto recompensados.

Sobre el Colegio Legamar

El Colegio Legamar es una institución educativa que abarca todas las etapas escolares: Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Programa Diploma de Bachillerato Internacional. Es un centro de carácter privado y aconfesional que nació en 1981 con el compromiso de desarrollar un proyecto educativo de calidad en la zona Sur de Madrid. Está ubicado en la carretera de Leganés a Fuenlabrada. El centro forma parte del Grupo Consultora de Educación y Sistemas, grupo educativo del que forman parte otros colegios privados como son; Colegio Base, Colegio Internacional Ausiàs March, The American School of Las Palmas y el grupo de colegios concertados Humanitas Bilingual School.

