Gingko, Renace y The Gravity Wave ganadores de la I edición de los Premios Tara for Women

miércoles, 22 de junio de 2022, 12:18 h (CET) La fundación ha organizado la primera edición de estos galardones que premia proyectos de emprendimiento con impacto social liderados por mujeres. Más de 140 empresas de 10 países han participado en esta convocatoria Tara for Women ha celebrado la I edición de los Premios Tara for Women, unos galardones que han reconocido tres proyectos de emprendimiento con impacto social liderados por mujeres. Esta I edición, ha contado con una elevada participación, en total se han presentado más de 140 proyectos de 10 países (España, Colombia, Líbano, México, Croacia, Venezuela, Camboya, Francia, Holanda, Ruanda y Ucrania) para optar a los programas de mentorización, apoyo estratégico, acceso a la red de contactos internacional de Tara y también apoyo económico, ya que los tres proyectos seleccionados recibirán una ayuda económica de 25.000 euros.

Además, de los más de 140 proyectos presentados, 10 finalistas participarán en un taller exclusivo de acompañamiento para brindarles las herramientas necesarias de cara al desarrollo de sus proyectos. Por otro lado, los tres proyectos seleccionados que recibirán un apoyo económico de 25.000 euros, mentorización y pasarán a formar parte de la red internacionales de Tara for Women, son:

“Gingko”, un proyecto que busca crear un espacio seguro para las madres adolescentes de Kenia, animándolas a retomar sus estudios después el parto. Pero además Gingko, trabaja con la comunidad para concienciar sobre la prevención del embarazo en adolescentes. Maialen Zapirain, fundadora del proyecto, asegura que “recibir este premio, es una oportunidad increíble. En apenas un año de existencia hemos podido ayudar a 87 madres adolescentes y a concienciar sobre la prevención de embarazos precoces a través de nuestro libro “Blossom through teenagehood” donde hemos llegado a más de 900 colectivos. Gracias a la ayuda económica que nos brinda Tara for Women, podremos triplicar los resultados, empoderar a madres adolescentes, aumentar la concienciación y expandir nuestro proyecto”.

Otra de las iniciativas ganadoras es “Renace”, una empresa que nació en plena pandemia y que busca hacer frente al incremento que han sufrido los casos de Trastornos de Conducta Alimentaria. Como solución, el proyecto propone un centro sanitario especializado en TCA y Obesidad en el cual se llevan a cabo tratamientos con la integración de profesionales de distintas disciplinas que tratan la situación clínica de cada paciente de forma conjunta, integral y personalizada hasta su recuperación. Marta Tena, fundadora afirma que “lo más emocionante de este reconocimiento ha sido ver que tu proyecto tiene sentido y hay gente que cree en él. Esto nos permitirá llevar a cabo una expansión más controlada, porque nuestro objetivo a día de hoy es ser un centro de referencia en Aragón para posteriormente dar el salto a otras comunidades españolas”.

“The Gravity Wave”, la tercera empresa ganadora, pone el foco en que cada año se vierten entre 8 y 12 millones de toneladas de plástico en nuestros mares y océanos. Si no se genera un cambio radical, en 2050 podría haber más plásticos que peces en el mar, terminando con la flora y la fauna marina y perjudicando todos los ecosistemas. Como solución, el proyecto propone limpiar el plástico del fondo marino y transformarlo en productos de diseño de larga duración. Amaia Rodríguez, fundadora de The Gravity Wave, ha agradecido este premio que “supone un reconocimiento de que estamos haciendo la cosas bien”. Respecto a la ayuda económica, Rodríguez asegura que “en una start-up social las ayudas generalmente son pocas, por lo que un impulso económico así lo aprovechamos al máximo. Con la ayuda de Tara estamos llegando a más puertos pesqueros españoles para recoger más plástico del mar. También nos ha permitido aumentar la plantilla, dándonos la posibilidad de contratar a una persona más y la parte de mentorizacion nos ha permitido tomar las mejores decisiones estratégicas”.

Carla Pérez, directora general de Tara for Women, ha destacado la importancia que tiene esta primera edición de los premios. “Tara for Women nació hace apenas un año y por ese motivo nos sentimos muy orgullosos de haber llegado a tantas mujeres. Hemos recibido 140 candidaturas de 10 países, de 68 ciudades y sabemos que aún hay mucho por hacer. Con esta primera convocatoria vamos a tener un impacto social importante, llegando a más de 300.000 personas. Pero el objetivo es duplicar o triplicar esa cifra”.

Sobre Tara for Women

Tara for Women nace con el objetivo de dar la oportunidad a todas aquellas mujeres emprendedoras, a impulsar y desarrollar sus proyectos, creando oportunidades a las que normalmente no tendrían acceso, a través del apoyo de la red global de talento y el reconocimiento en todo el mundo. Promovemos el talento emprendedor de la mujer a través de cuatro áreas de actuación: Arte y cultura, emprendimiento social y empresarial y educación. www.taraforwomen.org

