Libros de poesía en tendencia para este verano, por Quadrivium Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de junio de 2022, 11:58 h (CET)

El verano es la temporada por excelencia para descansar. Durante el tiempo que este dura, una de las mejores compañías para ir a la montaña o a la playa son los libros.

Por tal razón, la editorial independiente Quadrivium ofrece, a través de su tienda online y también en cualquier librería, la posibilidad de comprar una amplia variedad de libros para leer durante la temporada estival, entre los que destacan los de poesía.

¿Qué libros leer durante el verano? Acompañar los días de descanso con un buen libro de poesía es una buena alternativa para desconectar de las responsabilidades. Por tal razón, la editorial Quadrivium cuenta con una vasta cantidad de libros de este género, escritos por distintos autores, los cuales pueden adquirirse mediante su web. Entre ellos, es posible destacar la colección Con-Versos, la cual incluye un catálogo con 13 obras, con precios que oscilan entre los 14 y los 15 euros.

Por otra parte, se pueden mencionar Mariposas en el estómago, escrito de Edu Sívori Alt, el cual remite al vacío efecto del significante y la palabra, configurándose en una denuncia social sobre la miseria humana, y Nuevo aullido para Allen Ginsberg, de Juan Carlos Elijas, quien integra la tradición y la trayectoria personal y literaria de Ginsberg con toques de humor e ironía. Otra de las recomendaciones es el texto escrito a dos manos, casi en tándem entre Mayte Guerrero y F.J. Picón, Impronta a dos voces, que es una reflexión sobre las contingencias y los encuentros, pero muy particularmente sobre el acto de crear justo a partir de las preguntas que van surgiendo en la espontaneidad del texto que un autor le envía al otro y la respuesta que este da.

Comprar libros en la librería Quadrivium Esta editorial independiente busca crear un vínculo entre los escritores y el lector por medio de los libros. De este modo, destaca la figura de los primeros, con su correspondiente compromiso de satisfacer las necesidades y aspiraciones de los consumidores de su producción. Así, visitando la tienda online de libros Quadrivium, los usuarios pueden navegar entre las diferentes categorías: psicoanálisis, narrativa, poesía, ensayo, filosofía, ciencia y viajes. Además, existe una sección de promociones en la que se encuentran los artículos en oferta.

Por lo tanto, la librería Quadrivium intenta ofrecer distintas ventajas no solo a los clientes asiduos y a los socios de su programa de fidelización, sino también a los clientes ocasionales. De esta forma, la web permite comprar libros para disfrutar durante el verano, pagando mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito, PayPal, cheque o contra reembolso y recibiéndolos en la puerta del hogar.



