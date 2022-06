Un nuevo estudio desmiente la afectación de los cañones en el clima Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de junio de 2022, 12:00 h (CET)

Científicos de la universidad de California han coordinado y organizado un programa internacional de investigación destinado a las observaciones, las predicciones y la prestación de servicios relacionados con el clima y sus diferentes fenómenos meteorológicos.

Esta investigación, coordinada y realizada por una de las universidades más importantes de California, tenía como finalidad estudiar la afectación de los diferentes métodos de protección para la prevención de los diferentes fenómenos meteorológicos como es el granizo y cómo afectaban estos métodos a los cambios climáticos.

Dicho estudio podría servir para determinar si los mitos que están actualmente suscitados por la población en realidad son verídicos o son simplemente fábulas arraigadas desde hace más de 50 años.

Según los investigadores, ha servido para lograr una mayor comprensión de cómo un sistema antigranizo actúa frente a las condiciones meteorológicas y si de verdad son el mayor enemigo, además de determinar si son los causantes del cambio climatológico de las últimas décadas.

Ahora bien, para llevar a cabo dicho estudio, se han puesto en contacto con una de las empresas que fabrica y distribuye dichos sistemas, para poder controlar las actuaciones del equipo, visualizando la pluviometría histórica de los observatorios meteorológicos oficiales en un radio de 50km alrededor, en cada uno de los puntos de las localizaciones donde se encuentran los cañones.

La conclusión que ha obtenido el equipo de investigación es que no se ha observado ninguna tendencia estadística ni correlación significativa en la que se observe un aumento o descenso generalizado de la cantidad de precipitación caída que pueda deberse a la actividad de los sistemas. En cambio, se ha visualizado que, en cada uno de los puntos donde se encontraba el sistema, no se ha observado ningún daño producido por el granizo en cada una de las etapas que han hecho la investigación.

En su opinión, este avance podría ayudar a superar una de las principales barreras que hay actualmente entre la población y los cañones antigranizo, posicionándose en uno de los principales métodos de protección frente a estos fenómenos, pudiendo acrecentar la obtención de los alimentos para el aumento de la población mundial.



