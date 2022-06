Suplemento alimenticio para mejorar la microcirculación, en Novonatur Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de junio de 2022

La microcirculación es un proceso circulatorio que tiene lugar en las estructuras internas de los microvasos o finos capilares sanguíneos de los tejidos celulares. Cuando el correcto desarrollo de esta funcionalidad se ve atrofiado, se evidencia una falta de energía y rendimiento en el día a día, por lo que se deben tomar medidas, como el uso de un suplemento alimenticio para mejorar la microcirculación.

En el mercado se ofrecen múltiples medicamentos que prometen ser una solución eficaz para este problema, pero pocas han logrado los resultados de Venotur, el nuevo producto de alta eficiencia elaborado por la reconocida marca Novonatur.

La importancia de la microcirculación La microcirculación es necesaria para tener calidad de vida, ya que transporta nutrientes por el torrente sanguíneo hacia órganos y tejidos, coadyuvando a eliminar toxinas y desechos celulares, lo que contribuye a tener vitalidad, fuerza y un reforzamiento del sistema inmunitario. En ese sentido, este proceso garantiza el bienestar físico y mental, puesto que del correcto flujo de la sangre dependen funciones vitales tan variadas como la salud cardiovascular, la eficiencia del sistema respiratorio y la capacidad cerebral.

Cuando el proceso de microcirculación se lleva a cabo de manera óptima se suministra el oxígeno necesario para el cuerpo y se elimina el dióxido de carbono regulando el flujo sanguíneo. En cambio, cuando esto no ocurre, el cuerpo en general manifiesta una sensación de cansancio que se concentra en extremidades como las piernas, aminorando su funcionalidad y causando fatiga. Por ello, es conveniente utilizar complementos alimenticios como Venotur, cuya fórmula mejora la microcirculación, protege a las células del proceso de oxidación y optimiza la circulación sanguínea al ser elaborada con ingredientes naturales como castaño de indias, rusco y centella asiática, plantas reconocidas por sus propiedades terapéuticas y medicinales.

Venotur acaba con los problemas de microcirculación y piernas cansadas Venotur es una solución veraz para tratar las piernas cansadas y pesadas, ya que contribuye a la formación de colágeno por su efecto antioxidante y la presencia de vitamina C. En cada comprimido de este producto se agrega diosmina, un compuesto elaborado a partir de las cáscaras de cítricos, y hesperidina, un flavonoide o fitonutriente con acción antioxidante y antiinflamatoria que regula la presión arterial y los niveles de azúcar en la sangre.

Este complemento proporciona un rápido alivio en las piernas pesadas e hinchadas, promueve la microcirculación y puede ser consumido en una dosis diaria. El mismo se comercializa desde el sitio web de Novonatur con envío gratuito a la península en presentación de 30 comprimidos.

Tener una microcirculación adecuada en el cuerpo previene de múltiples patologías y mejora el rendimiento en actividades deportivas y disciplinas que exijan concentración.



