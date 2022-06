Las nuevas opciones de climatización eléctricas no paran de crecer, especialmente en obra nueva y en reformas. El gas natural seguirá muchos años con nosotros gracias a la creciente eficiencia de las calderas Con la fiebre del autoconsumo la mirada de los consumidores se ha fijado en los sistemas de climatización de las viviendas y su eficiencia. El abanico de posibilidades es amplio y supone un ahorro de entre un 20% hasta un 500% respecto al consumo energético si lo se compara con las opciones de climatización de hace 20 años.

Los sistemas de calefacción por gas siguen siendo los más extendidos en España. La última generación de calderas de condensación consiguen tasas de rendimiento del 95% con lo que son más eficientes que las estancas de generación anterior. Un ejemplo claro son la nueva generación de calderas Saunier Duval o las nuevas calderas Vaillant. Estas nueva generación de calderas de condensación ofrecen un control de la combustión mucho mayor, con lo que la modulación y por tanto el consumo se ve de nuevo mejorado. Todos los fabricantes, entre los que se encuentran, Ferroli, Bosch-Junkers, Ariston, Baxi entre otros, dedicados a la fabricación de aparatos de gas, caminan hacia un futuro de consumos más reducidos.

Por otro lado, las opciones eléctricas han cogido un gran impulso, a pesar incluso del alza de los precios de la luz en el último año. Sin embargo, nuevas tecnologías como la Aerotermia, son hasta 5 veces más eficientes que aparatos de gas o gasoil. Este tipo de sistemas trabajan de forma especialmente eficiente con elementos radiantes de baja temperatura como el son el suelo radiante o los radiadores de baja temperatura, sistemas con los que la bomba de calor puede trabajar con temperaturas de impulsión en calefacción de 20-40ºC, en lugar de los 60-70ºC con los que se trabaja cuando se trata de radiadores de convencionales.



Estos sistemas no están exentos de algunos inconvenientes. El primero de todos es el coste. Son opciones que requieren una inversión inicial mayor que los sistemas de gas o gasoil. Generalmente la inversión necesaria para acometer la instalación de un sistema de Arotermia puede oscilar desde los 9.000 € hasta los 20.000 €. La amortización varía según cada caso particular rondando una cifra entre 4-8 años.

El otro mayor inconveniente es el espacio y las condiciones que se requieren para poder realizar la instalación de estos sistemas. Las máquinas deben ir en el exterior y necesitan un flujo de aire limpio para poder funcionar de forma correcta, además para el agua caliente sanitaria se debe instalar un acumulador dentro de la vivienda. Esto finalmente hace que este tipo de instalaciones en la mayoría de casos sólo puedan realizarse en reformas de casas individuales o en edificios, pero de obra nueva, dónde las máquinas suelen ser instaladas en las azoteas y son sólo para calefacción/refrigeración.



Dado que el mayor gasto energético es realizado para la climatización de las viviendas, los avances y los estudios al respecto no cesan, impulsando un sector dónde cada vez más personas están invirtiendo sus ahorros, por confort y ahorro. Adicionalmente es fácil encontrar alguna subvención que ayude al consumidor a hacer frente a la inversión de sistemas de Aerotermia. En el blog Hogarconfort dedicado a la información sobre climatización se tratan todos estos asuntos en detalle.