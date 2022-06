Las rosas de Roses to Love son ideales para los regalos publicitarios Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de junio de 2022, 09:40 h (CET)

Una de las técnicas de marketing más usadas para posicionarse en el mercado tiene que ver con los regalos publicitarios.

Gracias a ellos, se logra transmitir los atributos de una empresa. Solo en el año 2021, las entidades en España invirtieron alrededor de 32.4 millones de euros en obsequios publicitarios, según cifras de Infoadex.

Los regalos para empresas a clientes y trabajadores representan un gesto de aprecio por parte de una marca. En este sentido, las rosas se han convertido en uno de los productos más obsequiados por los negocios. La tienda Roses to Love ofrece cajas personalizadas de flores preservadas, ideales para regalar debido a su larga duración.

Fortalecer el recuerdo de la marca Según datos aportados por Spend Edge, compañía dedicada a la investigación de mercados, se espera un crecimiento del 3 % en el sector publicitario entre el 2020 y el 2024. Este aumento contempla también los regalos publicitarios, ya que logran fortalecer el recuerdo de la marca y asociarla con memorias positivas.

En la actualidad, los regalos de rosas destacan entre las nuevas estrategias empresariales. La colección Mónaco de la tienda Roses to Love es una de las más solicitadas al respecto. Estas flores naturales son sometidas a un proceso de preservación que les permite conservar su belleza y frescura. El paquete contiene 4 rosas situadas en una caja negra con tapa rosa y lazo. Los colores de los ornamentos se pueden combinar o escoger por unidad.

¿Cuáles son las ventajas de las rosas preservadas de Roses to Love? La principal ventaja de las colecciones de la tienda radica en su variedad. Para las compañías que quieren obsequiar rosas en cajas personalizadas con el logo de la empresa, Roses to Love dispone de la Infinity Collection Only You. Esta consiste en una rosa XXL preservada y de tonalidad personalizable cuya duración es de 365 días. La presentación incluye un paquete negro con lazo. Los clientes también tienen la oportunidad de escribir una dedicatoria.

Por otro lado, la colección Diamante incorpora varios modelos de cajas de rosas preservadas. Los recipientes tienen medidas aproximadas de 20-25 centímetros, por lo que tienen suficiente espacio para 25-30 flores. Las empresas tienen la opción de personalizar el conjunto hasta con 2 tonos diferentes.

Estas son solo algunas de las opciones que se pueden encontrar en el amplio catálogo de Roses to Love. Los expertos de la compañía hacen entregas en 24 – 48 horas y el pedido es cuidadosamente envuelto para garantizar que llegue a su destino de manera íntegra. Por todo ello, esta compañía se ha posicionado como uno de los mejores aliados de aquellas empresas que quieren sacar el máximo partido a los regalos publicitarios.



