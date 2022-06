¿Cómo salir de ASNEF?, la información de los boletines oficiales pronto estará disponible en iMorosity Emprendedores de Hoy

En España, son muchas las personas que a diario solicitan créditos para adquirir viviendas, entre otras propiedades. No obstante, para que las entidades bancarias aprueben una solicitud, es fundamental cumplir con varios requisitos, entre ellos, no aparecer en los ficheros de morosos. Por tal razón, los ciudadanos se dan a la tarea de salir de ASNEF y/o Experian, entre otros de los registros reconocidos.

Para tal fin, una buena alternativa es optar por los servicios de empresas como iMorosity, la cual se encarga de todo el proceso. Además, recientemente la mencionada compañía ha anunciado que ofrecerá a los ciudadanos información de los boletines oficiales y la posibilidad de eliminarla ejerciendo el derecho al olvido.

Salir de ASNEF y otros aspectos fundamentales para optar a un crédito bancario Salir de ASNEF y de los demás ficheros de morosos ciertamente resulta fundamental a la hora de solicitar un préstamo. No obstante, hay otros aspectos a tener en cuenta, ya que hay muchísimas razones más por las cuales se puede denegar un crédito.

Cuando un ciudadano o una empresa solicitan un crédito bancario, se debe entregar a la entidad una serie de información importante que es introducida en un sistema de evaluación de riesgos, más conocido como scoring. En el caso de las personas físicas, el banco necesita disponer de datos personales y financieros como el porcentaje de ingresos, saldos en cuentas corrientes, historial crediticio, impagos, inclusión en los ficheros morosos, etc. Por su parte, las empresas deben entregar ratio de liquidez, de rentabilidad económica, de endeudamiento, entre otros documentos.

Para quienes no lo saben, las anotaciones en los boletines públicos e incidencias judiciales también son un factor de peso para que una entidad niegue una financiación. Esto significa que el banco puede denegar un préstamo al ver que un cliente tiene una deuda pública, como una multa de tráfico. De hecho, el scoring anuncia riesgos independientemente de si un individuo está o no en ficheros de morosos como ASNEF o Experian.

Cómo puede ayudar a sus clientes la compañía iMorosity La compañía iMorosity ofrece a sus clientes información de los ficheros de morosidad de forma gratuita. Además, les brinda soluciones para que puedan salir de los registros temporalmente. Para ello, dependiendo del caso, los enlaza con abogados especialistas que se encargan del proceso de reclamo judicial.

Asimismo, la empresa le da a la clientela acceso a la información de los ficheros de morosos y de los boletines oficiales para que conozca los motivos por los cuales se le niega un crédito y busque una solución oportuna para poder obtener un préstamo o una reunificación de deudas.

iMorosity ofrece atención a los usuarios todos los días a la hora que lo requieran de forma online. Los interesados deben consultar su web donde se encuentran todos los detalles de sus servicios. Por la misma vía, las personas pueden iniciar el proceso para salir de ASNEF.



