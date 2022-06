Servicios subvencionables con el bono Kit Digital pymes, por Ideo Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Independientemente del área de trabajo, la digitalización se ha convertido en un aspecto imprescindible para las pymes.

Según los expertos de la agencia digital Ideo, las nuevas plataformas y herramientas aportan agilidad, visibilidad, control y eficiencia a las empresas de cualquier tamaño. Es por eso, que los gobiernos de la Comunidad Europea se han embarcado en la tarea de apoyar los procesos de transformación digital de empresas. El objetivo es que las economías de la región se mantengan competitivas facilitando a su aparato productivo el Kit Digital pymes para crear, subsistir y crecer.

Subvención para la transformación digital de empresas Uno de los grandes retos de un proceso de digitalización en una compañía es la inversión necesaria para adquirir equipos, softwares y formación. Como respuesta a ese desafío, se ha creado NextGenerationEU, un fondo que se entrega a través de subvenciones a las empresas que decidan obtener un kit digital.

La agencia digital Ideo señala que para acceder a estos recursos las empresas deben cumplir una serie de requisitos para probar su idoneidad. Lo primero es ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo y deben contar con la antigüedad mínima establecida por la convocatoria. Lo segundo es demostrar que el emprendimiento no esté en condición de crisis, ya que no se trata de una recapitalización.

Asimismo, la empresa solicitante debe estar al día con todas las obligaciones tributarias y de Seguridad Social establecidas por las leyes. No puede haber incurrido en ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley y tampoco haber superado el límite de ayudas o auxilios. El fondo establece este límite en la suma de 200.000 euros.

Servicios digitales con el fondo NextGenerationEU El equipo de Ideo explica que a través del fondo NextGenerationEU, las empresas que cumplen los requisitos pueden conseguir fondos hasta por 12.000 euros. Con este dinero, agencias de desarrollo digital pueden implementar para las beneficiarias las herramientas que están enmarcadas dentro de este kit digital. Dos de ellas, son la página web y las apps, que son fundamentales para darle visibilidad a cualquier negocio o marca.

Otros de los servicios subvencionables son los de tiendas online, la creación y monitoreo de redes sociales. Igualmente, el diseño y uso de plataformas Costumer Relationship Management (CRM) y las facturas electrónicas. También se han tenido en cuenta las plataformas para el teletrabajo y los softwares de gestión tipo Enterprise Resource Planning (ERP). Ideo destaca que tampoco se ha dejado de lado el tema de la ciberseguridad.

Gracias a esta oportunidad, agencias digitales como Ideo han desarrollado un servicio 360º que acompaña a los interesados en su proceso de transformación. Desde el inicio, asesoran para determinar si la empresa es elegible para la subvención. Después hacen la solicitud y asesoran para determinar cuáles son los servicios digitales idóneos para la compañía. Por último, se encargan de implantar esos servicios para que la empresa entre a la era de la digitalización en el menor tiempo posible.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.