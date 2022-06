Las subvenciones en la compra de motos eléctricas, de la mano de Emotobike Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

En suelo español, la movilidad sostenible gana cada vez más protagonismo. Una clara muestra de esto es el acceso a las subvenciones que han implementado las administraciones públicas para hacer más accesible la compra de bicicletas, patinetes y motos eléctricas, siempre que los solicitantes reúnan los requisitos establecidos para beneficiarse de la ayuda.

En ese sentido, Emotobike dispone de un equipo especializado para gestionar el acceso a las subvenciones y favorecer a los interesados en optar a este beneficio.

Comprar motos eléctricas mediante las subvenciones El propósito de reducir el uso de vehículos que utilizan combustibles fósiles se mantiene como prioridad en las agendas gubernamentales en el país aplicando estrategias como el Plan Moves III y Cambia 360.

El Plan Moves III representa la tercera fase del programa iniciado por el Gobierno de España y cuyo presupuesto es de 400 millones de euros, ayuda que se entregará hasta el 2023 y que está orientada a beneficiar a grandes empresas, autónomos, particulares y pymes en consideración del vehículo que elijan. Específicamente, para la compra de motocicletas, la subvención será de hasta 1.300 € si el usuario cuenta con un vehículo con más de 7 años de antigüedad que pueda achatarrar. Para acceder a esta ayuda, es necesario que las motos eléctricas cuenten con una potencia superior a 3kW, cuya autonomía supere los 70 kilómetros y que, además, el peso bruto no sobrepase una tonelada.

Por otra parte, desde el 8 de junio hasta el 30 de septiembre, es posible postularse a la nueva línea de ayuda que ha sido aprobada por el Ayuntamiento en la ciudad de Madrid en el marco del plan Cambia 360. La subvención puede cubrir hasta un 50 % del precio total para vehículos de mercancías, y para motos eléctricas el crédito puede ser hasta de 1.300 €. En este plan se incluyen motos de categorías L3e, L4e y L5e que deben cumplir requisitos esenciales como tener una autonomía mínima de 70 kilómetros, capacidad de al menos 2 kWh, batería de litio, entre otros.

Gestión del Plan Moves III por la firma Emotobike Como un comercio especializado en la distribución de motos eléctricas, bicicletas y patinetes en Madrid y todo el territorio peninsular, Emotobike ha destacado en la industria por ofrecer atención personalizada y garantizar no solo la calidad de sus productos sino también la satisfacción de sus clientes. En esta misma línea, los profesionales de esta empresa ofrecen servicios de asesoramiento y gestión del Plan Moves III, contribuyendo a que los usuarios puedan acceder a las subvenciones y ahorrar dinero al comprar la moto eléctrica.

Lo anterior ha permitido a esta compañía consolidarse como una de las principales alternativas de quienes buscan contribuir con la sostenibilidad mediante la adquisición de bicicletas o motos eléctricas.



