EI2VALUE, de impulsar empresas a asesorar en inversiones a largo plazo

miércoles, 22 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Hace más de 80 años, la familia Sarto creó lo que sería el germen de EI2VALUE. Esta firma forma parte del holding Estudios e Inversiones Dos, y con el paso del tiempo se ha convertido en un fondo de inversión consolidado.

La compañía señala que ya ha cumplido con su principal objetivo: generar rentabilidades a largo plazo, basándose en la filosofía del value investing. A lo largo de su trayectoria, Alfredo Sarto Pina, ha impulsado el lanzamiento al mercado de reconocidas marcas. Por ejemplo, destaca el caso de Balay Electrodomésticos, que el pasado mes de abril celebró su 75 aniversario. Este logro se suma a sus resultados dentro de distintos rankings, que lo sitúan entre los fondos con mejor rentabilidad, a nivel europeo y mundial.

Creación de valor a largo plazo, con la filosofía value investing El término value investing fue divulgado por el popular inversor y empresario Warren Buffett, y se refiere a la adquisición de valores de calidad a precios bajos que, a través del tiempo, generan una rentabilidad superior. Esta metodología ha sido puesta en práctica con éxito por la familia Blanco Sarto. El CEO de Estudios e Inversiones Dos, Rafael Blanco Sarto, es quien se encarga de asesorar al fondo Alcalá Multigestión EI2VALUE.

La inversión en valores es muy fácil de entender, y eso ha permitido que muchos inversores se sientan atraídos por esta estrategia. Sin embargo, es una modalidad que no tiene por qué funcionar para todo el mundo. Estos fondos están dirigidos a personas que no busquen una ganancia inmediata, sino beneficios a largo plazo.

¿Cómo generar valor a largo plazo? El principal objetivo del value investing es conseguir la mejor rentabilidad posible a medida que se vaya construyendo una inversión sólida. Para ello, se buscan beneficios a través de la revalorización de los activos en el mercado. Las inversiones a largo plazo deben plantearse bajo un perfil conservador o moderado. Los fondos indexados en el mercado de valores, por su parte, también suelen ser una buena inversión a largo plazo, ya que tienden a subir con el tiempo.

Es importante destacar que no todas las acciones son iguales. Por ello, es necesario contar con la experiencia de gestores que solidifiquen las inversiones. Con la ayuda de los profesionales de EI2VALUE, se evitan riesgos por baja rentabilidad; así, los accionistas no pierden los beneficios que esta inversión pueda generar. Por estos motivos, es importante optar por inversiones estables, que se mantengan en el tiempo sin sufrir graves caídas.



