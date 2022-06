El postgrado universitario del Grupo Best Emprendedores de Hoy

En el sector inmobiliario, la formación es un factor que diferencia a los profesionales de los amateurs.

Aunque se trata de una actividad en la que la práctica es muy importante, adquirir conocimientos de forma metódica y sistemática es fundamental para poder estar a tono con la dinámica de un mercado que cambia constantemente.

Por otra parte, ante el repunte que experimentan las ventas, conocer mejores técnicas y saberes supone una ventaja a la hora de conseguir más clientes y cerrar contratos.

En este sentido, los franquiciados del Grupo Best disponen del beneficio de acceder a una formación universitaria que es ilimitada y gratuita. Uno de los objetivos de la empresa es fomentar la profesionalización del sector inmobiliario y luchar contra el intrusismo laboral. Además, gracias a un convenio firmado a principios de 2021 con la Universidad Europea de Andorra, la compañía es la primera de su sector en ofrecer un postgrado universitario de Grupo Best.

Aspectos básicos de la formación profesional en el Grupo Best Los emprendedores que deciden abrir su propia franquicia inmobiliaria bajo el paraguas del Grupo Best pasan, al menos, por 6 fases diferentes de formación continuada y personalizada.

En primer lugar, a través de un sistema online se tratan todos los aspectos básicos e imprescindibles del sector. Esto incluye conocimientos comerciales, jurídicos, administrativos, de marketing y de gestión de redes sociales. Dependiendo del tiempo que le dedique cada persona, esta etapa se cumple en un lapso de entre 15 días y un mes.

El paso siguiente es la formación en oficina abierta, que normalmente tiene lugar en la sede central de la empresa, ubicada en Castellón. Los futuros franquiciados tienen contacto con los directivos del grupo, repasan los conceptos aprendidos, resuelven sus dudas y también realizan sus primeras prácticas en la calle. En la siguiente instancia, la formación continúa en la nueva oficina del franquiciado, donde un especialista de la compañía funciona como asistente del nuevo proyecto durante un mes.

El apoyo se extiende durante un proceso de seguimiento con llamadas primero semanales y luego mensuales. A la vez, de forma mensual se realizan cursos y clases magistrales para que todos puedan estar al tanto de las últimas novedades e innovaciones que se aplican en el sector.

El primer postgrado universitario del sector inmobiliario Por último, el Grupo Best ofrece la primera titulación universitaria del sector en España. Muchos de los franquiciados ya forman parte de estos cursos y los están combinando con el trabajo en sus oficinas. El plan formativo, que se lleva adelante en la Universidad Europea de Andorra, está financiado en un 100 % por la empresa.

En el Grupo Best, los emprendedores que deciden abrir una franquicia encuentran un plan formativo único en el sector que va desde los conocimientos básicos necesarios para la actividad profesional hasta un postgrado universitario que sirve para marcar la diferencia en un ámbito cada vez más competitivo.



