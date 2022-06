Rutas en Girona en bici gravel, por Bike Feelings Emprendedores de Hoy

Una de las actividades más satisfactorias, entretenidas y dinámicas en cuanto a deporte se refiere es el ciclismo. A día de hoy, una de sus modalidades más populares es el gravel. Esta es una actividad caracterizada por utilizar un tipo de bicicleta distinta a las demás, la bici gravel, sobre la cual las personas pueden disfrutar de recorrer rutas diferentes y vivir una experiencia única.

En Girona hay muchas opciones de rutas para los amantes del gravel. Además, se encuentra la firma Bike Feelings, especializada en el alquiler de bicicletas de este tipo, para quienes quieran recorrer las extraordinarias rutas de este municipio.

Rutas para practicar gravel en Girona Girona, lugar de extraordinarios paisajes, bañados por el Mar Mediterráneo y por los Pirineos, la convierten en uno de los escenarios perfectos para quienes les apasiona el gravel. A lo largo de sus distintas rutas, los amantes de esta forma de ciclismo podrán ir descubriendo todo lo que esta zona tiene para ofrecer, desde su extraordinaria naturaleza, magníficos paisajes y cultura. Una de las rutas más populares de Girona es la ruta Pirinexus, con una longitud total de más de 350 kilómetros, y alrededor de 175 kilómetros de itinerarios. Esta es una ruta cicloturística que atraviesa los Pirineos, uniendo los territorios ubicados a ambos lados del mismo. Otra de las rutas que no deben dejar de disfrutarse es la que recorre todo el litoral de la Costa Brava, frente al Mediterráneo, la cual indudablemente ofrece mucha belleza digna de recorrer. Otra de las rutas que se pueden mencionar es la de Sant Feliu de Guíxols a Anglès, la ruta de Anglès a Girona, de Girona a Sant Feliu de Guíxols, entre otras.

Bicis de gravel en alquiler en Girona No hace falta tener que llevar una bici gravel hasta Girona para poder practicar el deporte o vivir la experiencia, sino que se pueden alquilar fácilmente en empresas como Bike Feelings. La firma cuenta con bicis gravel con las mejores características, hechas de carbono, ruedas de carbono de perfil de 50 mm, manillar integrado también de carbono, frenos hidráulicos de disco, platos delanteros 52-36 y platos traseros 12-30. Pero, además de eso, la firma tiene registradas más de 200 rutas para practicar gravel. Todas ellas con la posibilidad de adaptarse según las necesidades del cliente. La selección de rutas está cuidadosamente escogida para permitir a quienes las recorran, disfrutar desde la historia y los pueblos medievales, hasta la gastronomía, arte y cultura de Girona.

Para alquilar una bici gravel con Bike Feelings, basta con consultar su sitio web, donde se puede hacer fácilmente seleccionando los días y el número de bicis a alquilar.



