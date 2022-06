¿Cómo se puede resolver la congestión nasal? La solución es Nasodren® Emprendedores de Hoy

Cuando una persona sufre secreción nasal e inflamación en la nariz, es común que se pregunte por qué motivos se genera la congestión nasal. Esta afección es provocada por diversos factores: resfriado común, sinusitis, gripe, pólipos nasales, rinitis alérgica, manipulación de componentes que generan alergias e incluso, por exceso de descongestionantes tanto en gotas como en aerosoles.

Comprendido el problema, surge la siguiente cuestión: ¿cómo puede resolverse? La respuesta puede resumirse a la correcta elección de soluciones efectivas y saludables como Nasodren®, un producto apto para erradicar la congestión nasal relacionada con la sinusitis sin crear dependencia.

¿De qué forma se puede tratar la congestión nasal de manera efectiva? Tener la nariz tapada es una molestia que obstaculiza el correcto flujo de corrientes de aire tanto a nivel externo como interno de las fosas nasales. Dicho bloqueo tiene lugar cuando se presenta una inflamación en los vasos sanguíneos de esta zona, generando hinchazón en los tejidos que revisten los conductos nasales y los senos paranasales. Este problema puede complementarse con secreciones nasales que producen moco en exceso y que pueden ocasionar dolor de garganta y tos constante. En estos casos, es recomendable visitar a un especialista para obtener un diagnóstico especializado y si se trata de congestión nasal relacionada con sinusitis, utilizar productos eficaces para aliviar el problema.

Tradicionalmente, los descongestionantes nasales se han utilizado como soluciones efectivas para aliviar la congestión nasal. Sin embargo, su uso debe ser responsable, ya que, en exceso, en lugar de solucionar el problema pueden acrecentar el malestar con un efecto rebote. Esto puede llevar a padecer de rinitis química, también denominada rinitis medicamentosa, una inflamación crónica con difícil tratamiento que genera un considerable gasto de tiempo y dinero en visitas a otorrinos.

Por ello, es conveniente atacar la sintomatología de raíz con fórmulas innovadoras como el spray nasal 100 % natural Nasodren®, que cada vez gana más clientes por su gran efectividad. Este producto alivia la sinusitis desde su primer uso, no genera efecto rebote ni dependencia como los descongestionantes nasales convencionales y, además, respeta la salud de la mucosa.

¿Por qué usar productos naturales para tratar la congestión nasal ligada a la sinusitis? Los productos naturales no contienen moléculas de desarrollo químico, ni conservantes ni excipientes. En el caso de Nasodren®, solo contiene extracto liofilizado de tubérculos frescos de Cyclamen europaeum, una planta usada desde hace siglos por sus propiedades terapéuticas. Nasodren® alivia todos los síntomas de sinusitis, incluida la congestión nasal, desde la primera aplicación sin ocasionar efecto rebote.

Cuando se usa Nasodren® no es necesario el uso de descongestionantes. En caso de desear combinar ambos productos, hay que dejar al menos 2 horas entre su aplicación, ya que los descongestionantes pueden reducir la eficacia de Nasodren®.



