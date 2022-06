Tōke Natura dispone de marcas exclusivas de cosmética vegana y cruelty free en España Emprendedores de Hoy

Hoy en día, la cosmética vegana y cruelty free está en auge y cada vez hay más personas que buscan productos de este tipo. Tōke Natura es una firma que comparte esta misma ideología sostenible y libre de crueldad en animales, además de la necesidad de concienciar sobre el proceso de elaboración de los productos.

Para ello, adoptan por nuevas alternativas orgánicas para eliminar en un 100% el testeo en animales. Con el objetivo de ofrecer productos de calidad, seleccionan únicamente marcas exclusivas de cosmética vegana y cruelty free para conseguir una piel saludable.

Optar por utilizar productos sostenibles y veganos Hoy en día, optar por utilizar productos sostenibles y veganos se ha convertido en un asunto de gran importancia para muchos consumidores, incluidos los del sector cosmético. En el caso específico de Tōke Natura, su filosofía está basada en una firme creencia de que todos los productos necesarios para el cuidado de la piel se encuentran en la naturaleza, siendo innecesario el uso indiscriminado de agentes químicos y, al mismo tiempo, evitando el testeo en animales de sustancias que puedan resultar nocivas.

Otro de los beneficios que conlleva utilizar cosméticos veganos y cruelty free es que, gracias a su composición de origen completamente natural, son aptos para todo tipo de piel y no provocan ningún tipo de efectos secundarios, como irritaciones o el cierre de poros. Por otro lado, contienen una gran cantidad de antioxidantes, que ayudan a combatir los efectos de la edad. Como asegura Tōke Natura, una piel sana es sinónimo de belleza.

Adquirir marcas exclusivas de cosmética vegana y cruelty free en España Bajo la premisa de ofrecer cosméticos veganos y cruelty free, Tōke Natura ha seleccionado lo mejor de la cosmética japonesa y coreana. Entre ellas, marcas que respetan el principio de utilizar ingredientes naturales, ecológicos y que no son de origen animal.

Una de ellas es CLE Cosmetics, una línea de maquillaje vegano que está convencida de que el uso de animales o derivados animales en la elaboración de productos de belleza es innecesario y arcaico. Por el contrario, utilizan componentes naturales y no tóxicos,para un proceso de producción ético.

Otro claro ejemplo es IRÉN Skin, pionera en basar las formulaciones de los sérums faciales en evidencia científica, por lo que se autodefinen como una marca “científicamente limpia”. Por otro lado, esta empresa japonesa es conocida por ser la primera en catalogar más de dos mil ingredientes tóxicos, comedogénicos o alergénicos.

Shigeta Paris, por su parte, surge para desafiar la cosmética natural al combinar el uso de plantas, con la ciencia y los últimos descubrimientos científicos en este campo. Por último, la línea de cosméticos orgánicos de origen japonés disponible en Tōke Natura está completada por las toallas de la marca Nawrap, cuya fabricación se remonta a la técnica de tejido tradicional exclusivo de Japón para ofrecer como resultado una toalla facial con algodón 100 % orgánico.



