Beneficios de la terapia de pareja, por los expertos de Alzenit

martes, 21 de junio de 2022, 16:09 h (CET)

Con la vida agitada que llevan los adultos hoy en día, muchas veces la rutina genera el desgaste en las relaciones personales más íntimas. Cuando surgen desacuerdos de convivencia, aburrimiento, disfunciones en las relaciones íntimas o diferencias en la crianza de los hijos, se requiere la ayuda profesional en terapia de pareja.

Este tipo de intervención es un tratamiento clínico de carácter psicológico que se brinda a dos personas en el contexto de una relación sentimental. Es uno de los servicios que se presta en el centro multidisciplinario de salud Alzenit, desde donde el director Daniel Santiago Amores explica los múltiples beneficios que se pueden obtener al iniciar este tipo de tratamiento.

Ventajas de la terapia de pareja La propuesta del equipo de expertos en psicología de Alzenit abarca varias especialidades enfocadas en mejorar la calidad de vida. Estos servicios se basan en ofrecer a los pacientes las herramientas necesarias para que las personas puedan resolver los problemas que muchas veces creen insalvables. Para lograrlo, los profesionales aplican una serie de mecanismos psicológicos a los miembros de la pareja.

La terapia de parejas ayuda a identificar la raíz de los resentimientos que pueden generar problemas. Daniel Santiago Amores asevera que esos resentimientos son en sí mismos problemas no resueltos que pueden generar roces y reclamos de forma recurrente. La terapia ayuda a definirlos y encontrar la manera eficaz de resolverlos.

En ese contexto, este tipo de asistencia profesional aporta herramientas para que la pareja establezca canales de comunicación con base en el respeto y la tolerancia. Santiago afirma que poder hablar, de forma asertiva y oportuna de lo que incomoda a cada uno, resulta fundamental para evitar que aparezcan dificultades mayores o malas interpretaciones. Muchos de los malos entendidos se deben al desconocimiento profundo de la personalidad del otro.

Los principales beneficios de recibir este tipo de terapia se podrían resumir en: mejorar la comunicación asertiva, propiciar un cambio en la rutina de pareja para compartir tiempo de calidad, perder el miedo a poder expresar emociones o preferencias, superar problemas arrastrados del pasado, conocer más a la pareja, aclarar pensamientos y sentimientos acerca de la relación

Cuanto antes, mejor Daniel Santiago Amores es psicólogo especializado en terapia cognitivo-conductual y de 3ª generación.Cuenta con formación en mindfulness, terapias de aceptación y compromiso y de EMDR. Ello le ha otorgado una base de sólidos conocimientos sobre el comportamiento humano, incluyendo el funcionamiento de la pareja.

Con esa experiencia como base, afirma que la terapia de pareja es un recurso que debe usarse tras la aparición de las primeras crisis. Asegura que los beneficios de estos procedimientos se pueden aprovechar mejor antes de que los sentimientos se deterioren y la relación toque fondo.

Aplicando herramientas de comunicación y gestión emocional, se controlan las reacciones y se abren espacios de tranquilidad y serenidad para conciliar posiciones, anticipándose a las crisis. Se trata, afirma Amores, de resolver situaciones que son potencialmente tóxicas para la relación de pareja. Este tipo de asistencia enseña a las personas a conocerse a sí mismas y las razones por las que no toleran determinadas actitudes del otro. Todo ello garantizará una vida en pareja sana, reconfortante y duradera.



