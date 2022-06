Ideas originales para pedida de mano con iJump Emprendedores de Hoy

martes, 21 de junio de 2022, 15:44 h (CET)

Una propuesta de matrimonio común no es suficiente para algunas parejas, ya que este es uno de los momentos más especiales de ambas personas. Buscar ideas originales para pedida de mano puede acabar siendo abrumador.

En este sentido, la empresa de paracaidismo iJump ofrece una proposición única para los novios más aventureros: una pedida de mano por los aires.

iJump organiza ideas originales para pedidas de mano inolvidables Ejecutar una propuesta de matrimonio no es tan sencillo como parece, porque, además de conseguir el mejor anillo, algunas parejas esperan un momento romántico, especial e incluso aventurero, para recordar por el resto de su vida. Si se planea algo sencillo, se puede organizar una cena romántica con música, flores y detalles que le gusten a la otra persona. Sin embargo, hoy en día, existen muchas otras alternativas para salir de lo normal.

La propuesta extraordinaria para las parejas más aventureras Existe una gran cantidad de ideas creativas para realizar una pedida de mano. Actualmente, una de las que están más de moda es hacer una proposición de matrimonio en los aires, ya que puede ser una experiencia inolvidable. En este contexto, iJump ofrece una aventura de caída libre en paracaidismo tándem sobre el océano Atlántico. La experiencia consiste en que, mientras los novios vuelan por el enorme cielo, se muestra una gran pancarta con la frase “¿Te casarías conmigo?” y, al llegar al suelo, se entregan flores y se hace un brindis para celebrar el “sí quiero”.

Además de ser una propuesta única, la empresa se encarga de gestionar todo el evento, por lo que ambas personas se dedican solo a disfrutar del momento junto a sus seres queridos. Por otra parte, todo el salto queda grabado en un vídeo de calidad HD y plasmado en fotografías de alta definición. El material audiovisual se realiza con equipos de la más alta tecnología, para tener el recuerdo de por vida y poder volver a ver este momento único.

Es importante mencionar que los saltos con iJump son gestionados y acompañados por profesionales con mucha trayectoria realizando saltos exitosos, por lo que estos expertos garantizan un alto estándar de seguridad. En definitiva, una propuesta de matrimonio en los aires es una idea completamente original que ninguna pareja olvidará.

El salto dura 90 minutos, aproximadamente. Los interesados en regalar una sorpresa única a su pareja pueden acceder a la web de iJump y obtener más información sobre la experiencia y sobre cómo realizar la reserva.



