Cómo afrontar las vacaciones de verano en los jugadores de baloncesto, por ITW Sport

martes, 21 de junio de 2022, 15:35 h (CET)

Las vacaciones son una excelente oportunidad para mejorar las habilidades en el campo de los deportistas. El campus de entrenamiento ITW Sport implementó, con el fin de desarrollar un programa especializado, un espacio de preparación para que los jugadores de baloncesto afronten las vacaciones de verano como una práctica para mejorar los aspectos técnicos mientras disfrutan de tiempo libre.

Importancia de entrenar en vacaciones Cuando se acostumbra al cuerpo a tener una rutina deportiva diaria, no se debe detener de manera instantánea, ya que el organismo es un sistema de hábitos y al eliminarle una actividad de forma repentina, la estructura física se desestabiliza. En vista de que las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, lo que para muchos significa unas semanas de descanso, para los jugadores de baloncesto es una oportunidad para invertir tiempo en su formación física, técnica y táctica.

De manera específica, uno o dos días de descanso después de terminar la temporada son suficientes para la recuperación muscular, pero el problema se comienza a notar cuando pasan las semanas y no se realiza ningún tipo de entrenamiento. El rendimiento cardiorrespiratorio disminuye, la forma física se ve afectada, así como el avance conseguido durante los meses anteriores. Al transcurrir un mes entero, se reduce la capacidad muscular mientras se genera grasa, lo que es un problema al retomar los entrenamientos.

El programa de verano de ITW Sport Para eliminar las problemáticas que conlleva el reducir los entrenamientos en temporada vacacional, ITW Sport ha creado un programa estructurado para diferentes edades, que impulsa la transformación de su enfoque en el juego, con resultados evidentes en la pista. Por lo cual, a los grupos menores e intermedios se les enseña la manera de implementar los principios básicos del baloncesto, mediante los entrenamientos técnicos y tácticos, asimismo se aplica el método ITW para mejorar la mecánica de tiro de manera exitosa.

También aplican trabajo complementario adaptado al nivel, como workout funcional para la corrección de muñeca, movimiento en el campo y fuera de este, entregan estadísticas del avance, así como vídeos de la observación del juego, para que el deportista pueda conocer sus debilidades y mejorarlas.

En definitiva, el entrenamiento en vacaciones es una necesidad que tienen los deportistas que realmente se toman en serio su futuro como profesional, por lo que ITW Sport pone a disposición el campus de verano para aprender y mejorar. En su página web hay más información sobre la formación, así como detalles importantes a tener en cuenta.



