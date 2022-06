Los drones de FRP permiten misiones por encima de los 10G Emprendedores de Hoy

martes, 21 de junio de 2022, 13:53 h (CET)

Aunque ha destacado en el modelo de negocio B2B, actualmente FRP también destaca gracias a la comercialización de un innovador modelo de drones. Esta es una empresa española que ofrece servicios de formación a otras empresas sobre el uso y control de estos artefactos voladores.

Se trata del dron Doosan Mobility Innovation; un modelo de helicóptero no tripulado que se puede controlar a distancia mediante el uso de la red 5G de telefonía o con un radiotransmisor y receptor. Es un producto que puede realizar misiones por encima de los 10G sin problemas gracias a su novedosa tecnología.

Las prestaciones que tiene el dron de FRP La compañía fabricante de este modelo de dron asegura que es un artefacto muy versátil para diversos usos. Este producto puede volar hasta el límite estructural de la aeronave sin poner en peligro la misión por difícil que esta sea. Puede navegar a una altura máxima de 10.000 pies. Es, además, un dron muy veloz, ya que puede alcanzar una velocidad de hasta 25 m/s.

Otra de sus características relevantes es su autonomía de vuelo. Puede estar en el aire sin repostar hidrógeno o recargar baterías durante más de dos horas continuas. Cuenta también con funciones de despegue y aterrizaje en vertical y la opción de vuelo programado a un punto fijo. Es un artefacto de vuelo muy ágil, con una tasa máxima de despegue de 25 kilogramos.

Relacionado con su gran autonomía, está también su poder de recepción y transmisión. Se puede controlar de manera remota a una distancia de hasta 50 kilómetros, es decir, mucho más allá del alcance visual humano. Para el control remoto este dron usa la tecnología Ground Control Station (GCS) que se puede anclar en la red 5G de telefonía móvil. También se puede implementar a través de radiotransmisores.

Utilidades destacables del dron de FRP La firma española ha desarrollado el dron Doosan Mobility Innovation pensando en sus utilidades dentro de diferentes campos. Uno de ellos es el de los servicios de mantenimiento, ya que este artefacto puede inspeccionar en minutos un edificio completo. Puede, por ejemplo, verificar la aparición de problemas como el amianto y fallas estructurales como las grietas.

En la industria petroleoquímica o energética también puede resultar muy conveniente para la inspección de torres, tanques o refinerías completas. En la agricultura es muy útil para el mapeo de áreas cultivadas y la detección de posibles plagas o problemas de riego. Gracias a su conectividad 5G puede transmitir toda clase de datos en tiempo real.

El dron de FRP posee un motor eléctrico que recibe la energía de una pila de hidrógeno. Estas transforman la energía química en energía eléctrica sin necesidad de combustión, por lo tanto, no genera ningún tipo de emisiones nocivas a la atmósfera. Con ello, además de sus prestaciones, el piloto tiene un dron que se acopla a las crecientes regulaciones ambientales.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.