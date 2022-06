Idoven cierra una ronda de 18,5 millones de euros para revolucionar el diagnóstico cardiovascular con su IA Comunicae

martes, 21 de junio de 2022, 17:42 h (CET) Idoven, la empresa pionera en tecnología de la salud que avanza en la detección temprana y la medicina de precisión de las enfermedades cardiovasculares, ha anunciado hoy el cierre de una nueva ronda de inversión por valor de 18,5 millones de euros para revolucionar el diagnóstico cardiovascular con su plataforma de inteligencia artificial La financiación ha consistido en una ronda Serie A de 12 millones de euros co-liderada por el fondo de inversión global de software Insight Partners, que cuenta en su portfolio con compañías como Twitter, Calm o Trivago; y por Northzone, conocido entre otras inversiones por ser de los primeros inversores de Spotify y Spring Health. La ronda ha contado con la participación de Wayra, hub de innovación de Telefónica. También han participado business angels ya existentes de Idoven como Iker Casillas y los ex altos ejecutivos de Apple y Amazon, Diego Piacentini y Sebastian Gunningham. Esta ronda se complementa con 6,5 millones de euros en subvenciones y capital concedidos por el prestigioso programa EIC Accelerator del Consejo Europeo de Innovación.

Idoven destinará esta nueva financiación para continuar con el desarrollo de su plataforma de inteligencia artificial con el objetivo de identificar arritmias y anomalías cardíacas, así como para acelerar la contratación del mejor talento con el fin de avanzar en su misión de diagnóstico precoz y medicina de precisión de las enfermedades cardiovasculares a nivel global.

En este sentido, las enfermedades cardiovasculares son, hoy en día, la principal causa de muerte en el mundo y suponen un coste económico de 9.000 millones de euros al año en toda España, lo que se traduce en el 7% del gasto sanitario nacional, según datos de la Fundación Española del Corazón (FEC). Una cantidad que se eleva hasta los 192.000 millones en el conjunto de la Unión Europea (UE). Por ello, la tecnología que desarrolla Idoven supone un avance y una oportunidad para mejorar la gestión de este reto a nivel global gracias a las mejoras sustanciales en la velocidad, consistencia, precisión y predicción de la interpretación de electrocardiogramas (ECG) de cualquier duración que ofrece esta plataforma de inteligencia artificial.

El Dr. Manuel Marina Breysse, cardiólogo, cofundador y CEO de Idoven, ha declarado que: "Nuestro software de inteligencia artificial ha estado aprendiendo cardiología durante años de más de 49.000 pacientes y, hoy en día, ayuda a diagnosticar enfermedades del corazón en cualquier lugar y en cualquier momento, aumentando drásticamente la capacidad para identificar a las personas que necesitan atención. Nuestra visión es transformar la forma en que se detectan las enfermedades cardiovasculares, y generar un impacto global que ayude a miles de médicos y a millones de pacientes en todo el mundo”.

El software de Idoven, mediante una solución basada en la nube, identifica ya 86 alteraciones eléctricas del corazón, que representan el 90% de los problemas cardíacos más frecuentes. Además, Idoven sigue construyendo su plataforma que alberga una de las mayores bases de datos de ECG del mundo para el desarrollo de la IA gracias a la colaboración con instituciones de investigación de clase mundial, como por ejemplo, el consorcio paneuropeo MAESTRIA que implica la colaboración con 17 centros de investigación líderes en Europa y Estados Unidos financiado con 14 millones de euros de los prestigiosos fondos Horizon 2020.

Por su parte, Iker Casillas, adjunto al director general de la Fundación R. Madrid y embajador de Naciones Unidas, se refiere a Idoven como "la inteligencia artificial que me ha salvado la vida." Tras sufrir un infarto durante un entrenamiento a los 38 años de edad, Casillas y su fundación se han asociado con Idoven para promover la detección e intervención temprana de enfermedades cardiovasculares, especialmente entre los grupos más vulnerables, como los niños con síndrome de Down y los pacientes con cardiopatías congénitas o con alto riesgo de muerte súbita cardíaca.

Scott Barclay, socio de Insight Partners responsable de las inversiones en salud, ha declarado: "El futuro de la medicina requiere una inteligencia artificial profundamente validada que se despliegue a través de una API para ayudar a los médicos, y esto es especialmente importante en cardiología, dada la importancia de la salud del corazón y el auge de la tecnología de monitorización. Idoven tiene la oportunidad de mejorar la asistencia sanitaria y salvar vidas, a escala. Esta es la esencia del tipo de tecnología impulsada por el software y la empatía que Insight busca en las primeras inversiones sanitarias."

Michiel Kotting, socio de Northzone, ha declarado: "Al instante tras conocer al equipo de Idoven nos sorprendió el gran impacto que su trabajo puede tener en la salud mundial. La base de datos que están creando permitirá detectar con antelación posibles problemas cardíacos en los dispositivos de seguimiento de la actividad física. El conjunto de habilidades únicas de un fenomenal equipo con profundos conocimientos en cardiología, estadística, IA/ML y operaciones permitirá este emocionante futuro. Estamos increíblemente orgullosos y emocionados de unirnos al equipo en este viaje".

“Una vez más desde Wayra apostamos por la tecnología en el ámbito sanitario invirtiendo de nuevo en Idoven, una de las compañías pioneras en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Su solución tecnológica basada en la prevención y tratamiento a través de IA está permitiendo salvar y mejorar la vida de las personas que sufren anomalías cardiacas”, afirma Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid.

A la ronda han acudido una destacada lista de business angels, entre los que se incluyen a Ron Vianu, fundador y CEO de Covera Health; Brad Fluegel, ex SVP, Chief Healthcare Commercial Officer y Strategy Officer de Walgreens; y Vlad Lata, fundador y CEO de Avi Medical, entre otros. Anteriormente, Idoven ya recaudó 2 millones de euros hace 12 meses por parte de los principales business angels, Wayra, ENISA y el programa Accel Starter, por lo que la compañía, un año después sigue cumpliendo sus objetivos y captando capital para continuar con el desarrollo e implantación de su tecnología software a nivel global.

