La embarcación patrocinada por NeWind Foods gana la Copa de España de vela por segundo año consecutivo

martes, 21 de junio de 2022, 17:26 h (CET) El equipo capitaneado por Javier Padrón y formado por Daniel de la Pedraja, Alberto Padrón, Jon Larrazabal y Pedro Pombo, renueva el título en una competición marcada por las difíciles condiciones climatológicas La embarcación patrocinada por NeWind Foods, la marca española pionera en la elaboración de productos de proteína 100% vegetal, gana la Copa de España J80 de vela celebrada el pasado fin de semana en Santander.

La nave capitaneada por Javier Padrón y el equipo formado por Daniel de la Pedraja, Alberto Padrón, Jon Larrazabal y Pedro Pombo se ha alzado con el primer puesto en una regata marcada por el viento, renovando así el título conseguido el año pasado.

Una competición que ha resultado muy reñida, donde más de 20 embarcaciones han rivalizado por hacerse con el podio en la XV edición de uno de los campeonatos más importantes de España.

La noticia ha sido recibida desde NeWind Foods con “el entusiasmo que produce ver como el esfuerzo en equipo y un trabajo bien hecho tiene sus frutos. Un mantra con el que nos sentimos muy identificados, que cultivamos a diario en la compañía y que nos está reportando muy buenos resultados”, en palabras de Juan Lizariturry, Consejero de la compañía.

Productos de proteína 100% vegetal

NeWind Foods, que acaba de cumplir su primer año de lanzamiento en el mercado, ha logrado posicionarse como marca de referencia en el ámbito alimenticio especializado en productos elaborados a base de proteína vegetal, gracias a su propuesta plant-based.

Un compromiso alimenticio que la marca traslada más allá del público vegano y se centra también en todos aquellos interesados en reducir el consumo de productos cárnicos, sin renunciar a la calidad y el sabor de un producto 100% vegetal elaborado con proteína de guisante, soja y trigo, con sabor a pollo y vacuno.

Un total de seis variedades que mantienen toda la textura y sabor característicos de la proteína animal, a partir de un producto congelado, sin conservantes, ni colorantes artificiales, ofreciendo al consumidor una alternativa alimenticia de gran calidad, al mismo tiempo que contribuye a un mayor equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.

En su apuesta por un desarrollo sostenible NeWind Foods ha adoptado una filosofía enfocada a preservar el medio ambiente, implantando una serie de acciones en la cadena de producción, tales como la utilización de energía eléctrica procedente de fuentes 100% renovables, la gestión circular de residuos o el uso de materiales reciclados para sus envases y embalajes.

Nota al editor

NeWind Foods, marca española pionera en la elaboración de productos de proteína 100% vegetal, tiene su origen en 2021.

Desde sus inicios cuenta con el respaldo de Aviko, líder europeo en soluciones globales en el mercado de productos derivados de la patata, y Eurofrits, empresa española referente en la fabricación de productos precocinados congelados para grandes superficies de alimentación tanto en España, como Europa y el resto del mundo.

La compañía cuenta con una planta propia de producción en Burgos, donde elabora la totalidad de sus productos y que actualmente emplea a 160 profesionales.

