¿Qué puntos se deben tener en cuenta en la ubicación a la hora de montar una franquicia?, por Pilates10

martes, 21 de junio de 2022, 13:38 h (CET)

El pilates se ha posicionado como una de las disciplinas deportivas favoritas en la sociedad española, haciendo que muchos profesionales del mundo fitness y la actividad física se hayan inclinado cada vez más hacia esta práctica, dados los beneficios que ofrece. Pilates10 es una de las vías más innovadoras y efectivas para montar una franquicia en este sector.

Además de la oportunidad de convertirse en un franquiciado de la marca, el equipo de Pilates10 ofrece a los emprendedores un asesoramiento continuo que abarca diferentes elementos clave para el éxito de su negocio, destacando los puntos esenciales que deben considerar.

Aspectos a considerar para la ubicación de un negocio deportivo Albert Montserrat, gerente de los estudios Dona10 y Pilates10, destaca que la zona geográfica y la calle exacta de ubicación del negocio son las dos variables centrales para determinar la mejor ubicación para montar una franquicia.

En este sentido, el especialista señala que al hacer referencia a un servicio de boutique especializado, es necesario considerar una banda de precio alta comparada con cualquier otra oferta de servicio deportivo tradicional. De allí que recomiende centrarse en la búsqueda de una zona de renta media-alta. Es decir, que se encuentre por encima de los 30 mil euros anuales, siendo este promedio uno de los más apropiados para abrir negocio de precio medio-alto.

La edad de la población es otro de los elementos claves. Al respecto, el especialista explica que se deben considerar las características del servicio. Por ejemplo, en el caso específico del pilates, al ser una disciplina enfocada en la salud y el trabajo terapéutico, así como también en entrenamiento con bajo riesgo de lesión, está más enfocado en personas de edad media entre 40 a 45 años.

No se debe ver la competencia como un elemento negativo Desde la perspectiva de los especialistas, la competencia no representa un aspecto negativo. Si bien el gerente de Pilates10 señala que es necesario considerar la cantidad de competencia en una misma ubicación, también resalta que siempre y cuando se analice a los negocios que ofrecen un servicio similar y se pueda mejorar la oferta, esto representará una ventaja.

Adicionalmente, indica dentro de sus recomendaciones la importancia de considerar la zona de influencia, es decir, la cantidad de personas que pueden llegar al espacio en 10 minutos caminando. En este caso, detalla que un promedio de 25 mil habitantes es lo más recomendable. De lo contrario, puede no ser rentable para el emprendedor.

A través de la plataforma de Pilates10 al igual que en el canal de YouTube de la marca, el profesional comparte diferentes consejos y estrategias que pueden contribuir al éxito de un negocio deportivo.



