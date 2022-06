La Clínica Dental Carlos Moreno lanza su nueva campaña de comunicación en Torremolinos Comunicae

martes, 21 de junio de 2022, 17:02 h (CET) La Clínica Dental Carlos Moreno anuncia el lanzamiento de su nueva campaña de comunicación en la ciudad de Torremolinos con el objetivo de dar a conocer sus valores a sus vecinos El Dr. Carlos Moreno es un reconocido odontólogo especializado en cirugía oral, implantes dentales y estética dental situado en la ciudad Torremolinos, donde abrió su propia clínica tras venir directamente desde su ciudad natal en Amorebieta, en el País Vasco.

Ya han pasado más de 17 años desde que abrió su propia clínica dental en Torremolinos y según comenta el propio Carlos, se siente muy orgulloso, muy integrado y muy agradecido por la gran acogida que ha recibido de parte de los vecinos.

Todos estos años han servido para afianzar la idea principal que el Dr. Carlos Moreno tuvo cuando quiso abrir su clínica dental: "La importancia de tratar a los pacientes del mismo modo que te gustaría que te tratarán a ti mismo".

Esta forma de entender la odontología y especialmente, de querer relacionarse con aquellos que son sus propios vecinos, ha evolucionado en que actualmente el Dr. Carlos Moreno ha creado una campaña de comunicación para difundir estos valores.

Según explica el propio Dr., la campaña ha sido bautizada con el nombre de “Hacerlo bien” y su objetivo es divulgar los valores de la clínica dental: Transparencia, sinceridad, eficacia y lealtad.

La difusión de esta campaña de comunicación se difundirá especialmente a través de las redes sociales de la Clínica Dental Carlos Moreno (@clinica.carlosmoreno)

Según comenta la agencia de comunicación responsable de la campaña, la cual no ha querido facilitar su identidad, estos valores reflejan no solo la personalidad del Dr. Carlos Moreno, sino también a la manera en que, todo el equipo de clínica trata a todos sus pacientes.

El Dr. Carlos Moreno, además de ser un reconocido cirujano, especialista en implantología y estética dental, también es una persona muy apreciada por los vecinos de Torremolinos.

