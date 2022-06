Herbalife Nutrition Foundation, The Power of Nutrition y Banco Mundial de Alimentos unidos contra el hambre Comunicae

martes, 21 de junio de 2022, 17:14 h (CET) La Herbalife Nutriton Foundation ha anunciado un acuerdo con The Power of Nutrition y el Banco Mundial de Alimentos por el cual en los próximos dos años donará 300.000 dólares destinados a programas de apoyo nutricional y salud El programa se centrará inicialmente en ayudar a combatir el retraso de crecimiento de los niños en Ruanda, un problema que afecta a 149 millones de niños en todo el mundo y al 33% de los menores de cinco años en este país, lo que limita su futuro desarrollo físico y cognitivo. Esta forma prevenible y reversible de malnutrición impacta en el crecimiento económico local de Ruanda, al afectar al potencial de educación y futuro empleo de estos niños, y por ende, a la forma en que pueden contribuir a la sociedad. El programa busca concienciar sobre la importancia de una nutrición de calidad y prevé llegar a más de un millón de mujeres y niños.

Alan Hoffman, presidente de la Herbalife Nutrition Foundation, acerca de este programa, explica: "Los efectos de la mala nutrición en los niños son alarmantes y esperamos, junto a The Power of Nutrition y al Banco Mundial, contribuir a su erradicación y que estos niños y las familias reciban un apoyo nutricional y una mejor calidad de vida".

Este y otros programas de la Herbalife Nutrition Foundation se alinean con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, relativo a lograr el hambre cero en el mundo y se complementan con la campaña más amplia puesta en marcha hace 3 años denominada "Nutrición para Hambre Cero (NFZH por sus siglas en inglés)" centrada en dotar de recursos y formación a comunidades vulnerables de todo el mundo en materia de nutrición, un problema que actualmente afecta a 1 de cada 9 personas de la población mundial.

Aunque la malnutrición y el hambre se han asociado tradicionalmente al continente africano, es un problema que cada vez está más presente en todo el mundo. De hecho, por ejemplo, en nuestro país, según datos del Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE), la prevalencia de la obesidad en la población general española se sitúa en el 22% y más de 4 millones de personas (un 8,8% de la población) viven en una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, no saben si van a contar con suficientes alimentos para su familia al día siguiente.

En España la Herbalife Nutrition Foundation colabora activamente en programas de apoyo a niños y familias en riesgo de exclusión a través de organizaciones sin ánimo de lucro como Aldeas Infantiles SOS.

Para Tara López, directora general de Herbalife Nutrition España: "Actualmente, más de dos mil millones de personas en todo el mundo no tienen acceso regular a alimentos nutritivos y, según el Informe sobre el Estado de la Inseguridad Alimentaria 2021 de las Naciones Unidas, las tasas de hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición están aumentando.

En España, estas cifras también están en aumento, por lo que es imperativo que abordemos esta crisis, y en Herbalife Nutrition creemos que se puede hacer más. Desde la industria de alimentación, los principales actores de la agricultura o la Administración, hasta los de la cadena de suministro, debemos unirnos para ayudar a abordar este problema y hacer de la erradicación de la malnutrición un punto principal a tratar en la agenda mundial. A través de la Herbalife Nutrition Foundation aportamos nuestro granito de arena".

Este acuerdo es solo una parte más del programa de la Herbalife Nutrition Foundation, que ha estado ayudando a aliviar la escasez de alimentos durante más de 17 años. Solo en 2021, se donaron más de 5 millones de dólares a más de 167 organizaciones de todo el mundo, con el fin de llevar la alimentación saludable y la educación nutricional a niños y familias, incluidas las Aldeas Infantiles SOS de Europa, África e India.

Para obtener más información acerca de la Herbalife Nutrition Foundation visita www.herbalifenutritionfoundation.com

Acerca de Herbalife Nutrition Foundation

Desde 2005, la Herbalife Nutrition Foundation (HNF), una fundación global sin fines de lucro, se ha dedicado a mejorar las vidas de los niños y las familias de todo el mundo. HNF apoya a los socios comunitarios de Casa Herbalife Nutrition en todo el mundo, que ayudan a llevar una buena nutrición a las comunidades socialmente vulnerables y ayudan a las organizaciones centradas en promover el acceso, la educación y el empoderamiento para la buena nutrición, el bienestar general y el alivio de desastres. Para obtener más información sobre HNF y cómo puede apoyar los programas, visita www.herbalifenutritionfoundation.org.

Acerca de The Power of Nutrition

The Power of Nutrition es una fundación benéfica que recauda dinero y crea asociaciones para avanzar en la lucha contra la desnutrición en África y Asia. Su visión es un mundo donde cada niño tenga la nutrición adecuada para alcanzar su máximo potencial.

Su innovador modelo de financiación y asociación multiplica las inversiones en nutrición para hacer que los recursos vayan más allá de lo que cualquier organización podría lograr por sí sola.

Actualmente cuentan con 19 programas en países con altas tasas de malnutrición en África subsahariana y Asia, que llegan a más de 92 millones de mujeres, niños y adolescentes. Cada uno está alineado con de los planes del gobierno nacional, cuidadosamente diseñado para generar impacto a escala, y se basa en un conjunto básico de intervenciones basadas en la evidencia que se sabe que mejoran la nutrición infantil, adolescente y materna.

Visitar https://www.powerofnutrition.org para obtener más información sobre su trabajo y cómo asociarse con ellos.

