La protección solar, factor clave para evitar el sobrecalentamiento de la vivienda

martes, 21 de junio de 2022, 16:58 h (CET) Los últimos 7 años han sido los más cálidos desde que hay registros* y por ello las medidas de protección solar en la vivienda son cada vez más necesarias. Una buena protección en el hogar puede llegar a reducir el gasto energético hasta un 30% y es la primera barrera frente a las altas o bajas temperaturas. Desde el Consorcio Passivhaus se vela por ello y el control solar ocupa un lugar importante junto al resto de familias que componen los pilares del Passivhaus La protección solar es fundamental en las viviendas ya que el cambio climático se está acelerando de forma exponencial y las temperaturas tienden a aumentar año tras año. Justamente hoy se celebra el Día Mundial del Sol, el astro que da vida y es principal fuente de energía en la tierra pero que también perjudica el medioambiente debido a su excesiva radiación. Y es que según la Organización Meteorológica Mundial los últimos 7 años están siendo los más cálidos desde que se tienen registros* y hay que poner medidas.

La construcción pasiva hace frente a ello y es que “el control solar representa la primera barrera frente a las altas/bajas temperaturas para minimizarlas o aprovecharlas” declara Antonio Dominguez, miembro de la Junta del Consorcio Passivhaus. Un buen control solar en la vivienda puede llegar a reducir el gasto energético hasta un 30% y por ello el Consorcio Passivhaus otorga a esta familia de materiales que componen las casas pasivas la debida importancia.

La arquitectura pasiva persigue confort térmico interior de manera natural y sin la intervención de un mecanismo o dispositivo activo que consuma energía, es decir, aprovechando los recursos bioclimáticos disponibles de forma gratuita y sin consumo energético. Por lo tanto, a través de la propia arquitectura aprovechando la energía solar durante el invierno y evitando los excesos en verano. Así de simple. Se diseñan las viviendas teniendo en cuenta las condiciones climáticas y de este modo se reducen los consumos de energía hasta un 90% frente a las construcciones tradicionales. En el caso de la arquitectura solar pasiva, el recurso disponible es la radiación solar, que se puede aprovechar por ejemplo para calefactar de forma pasiva un espacio interior.

Incidencia del sol en una casa y como salvarlo

Sin embargo, cuando lo que se quiere es todo lo contrario, es decir, cuando lo que se busca es bloquear la radiación solar no deseada, para alcanzar el confort interior en los edificios, se utiliza el concepto protección solar para edificios. "Los elementos de protección solar automatizada ayudan a minimizar su impacto en épocas cálidas, así como a su aprovechamiento en épocas frías” confirma Antonio Dominguez Country Managing Director de Griesser, expertos en protección solar.

“La mejora de la vivienda supone un aumento de la calidad de vida y ello es lo que proporcionan los sistemas de protección solar, además alcanzan el máximo rendimiento en ahorro tanto en espacio interior como en exterior” declara Luis Mataix responsable de Marketing de Saxun también especialistas en protección solar. "Hemos conseguido revolucionar el mercado en la fabricación e instalación de sistemas de protección con mucha innovación y tecnología punta", confirma Francisco Hernández, responsable comercial de Persycom, también fabricantes de elementos de protección solar.

El tipo de protección puede ser exterior (toldos o compactos) y también interiores (estores y cortinas) con un amplio abanico de tejidos con distinta efectividad en función del material o gramaje. Un diseño y una construcción libre de puente térmico permite lograr la continuidad térmica exigida y que pasa por la elección, planificación y coordinación de materiales y productos que rompen estas pérdidas de calor. Los 4 puntos clave para la efectividad de los sistemas de protección solar son la disposición, la orientación, el color y la ventilación.

*https://elsiglodeuropa.es/el-planeta-se-sobrecalienta/

Sobre Consorcio Passivhaus

El Consorcio Passivhaus es una asociación sin ánimo de lucro que congrega actualmente a 28 empresas del ámbito de la industria, de la construcción y de la tecnología totalmente comprometidas y dispuestas a liderar una construcción sostenible, de calidad y saludable. Desde el Consorcio Passivhaus-ECCN se toma como referencia de calidad el estándar de construcción Passivhaus para llegar a los edificios de consumo casi nulo, edificios pasivos y edificios de balance neto o positivo.

La misión y el objetivo es, por un lado, acelerar la llegada al usuario final de los edificios de consumo casi nulo-pasivos y, por otro lado, dinamizar a los actores presentes en el mercado de la edificación para que se identifiquen con el mensaje y adquieran el mismo nivel de compromiso hacia esa transformación del sector de la construcción. Se trata de un compromiso con las ciudades y los habitantes.

El Consorcio Passivhaus ofrece al usuario la información necesaria para cumplir con las prestaciones energéticas, confort y económicas exigidas en edificios nuevos y/o rehabilitados de consumo casi nulo. La máxima de la asociación es apostar por productos que ofrecen un radical aumento del bienestar, del confort, de la salud y el ahorro energético al usuario. El conjunto de empresas asociadas cuenta con más de 30 productos con certificado Passivhaus, estrategias empresariales acordes y un importante volumen de obra ya realizada de consumo pasivo.

