Contents facilita las claves para la generación de contenido

martes, 21 de junio de 2022, 16:26 h (CET) La empresa Contents.com propone dos herramientas digitales basadas en inteligencia artificial: Brainstorming y Tendencias de Sector como soporte de las ideas, fase preliminar del proceso de creación del contenido para buscar los puntos de partida de la inspiración en base a los argumentos de interés, medir su relevancia y encontrar así el empuje para comenzar con la escritura El gran challenge de quienes se dedican a la generación de contenido es escribir textos que conecten con la audiencia a diario. Sin embargo, la inspiración no siempre aparece en el momento que debe lo que les lleva a la temida “página en blanco”, algo que sufren todos los content generator independientemente de los años de experiencia.

Ahí es dónde Contents.com llega para ayudar a todos los profesionales que, en ocasiones, no encuentran la inspiración necesaria para ayudarles en la fase de creación de textos. Desde la compañía líder en la generación de contenido a través de la Inteligencia Artificial, han creado dos instrumentos de apoyo para el equipo para el proceso de creación de contenidos, desde la fase de ideación hasta la fase de escritura.

La herramienta Brainstorming, disponible de Contents.com previo registro, es ideal para sentar las bases de un texto y encontrar la inspiración que tanto falta a veces. Se basa en uno de los softwares de inteligencia artificial más vanguardista de redacción automática de textos, que garantiza un alto grado de precisión. Indicando el argumento requerido, el sistema elabora un texto automático, informativo o creativo, según la necesidad del cliente.

“Hay una tendencia a pensar que el bloqueo del escritor sea más algo que le pasa a todo el mundo sin ver el potencial problema que supone para el sector afirma Massimiliano Squillace, CEO de Contents. “Pero sabemos que cuando ocurre, puede comprometer seriamente y poner en crisis a un creador de contenido y, en consecuencia, provocar frustración, ralentizar el trabajo y retrasar el cumplimiento de los objetivos. Las empresas, de hecho, esperan siempre puntualidad y resultados impecables. Por eso, cuando se actualizó la plataforma, hemos querido tener en cuenta esta problemática y ofrecer el máximo soporte para superarla. Con estas nuevas herramientas, el creador de contenido encontrará un instrumento eficaz de ayuda para su trabajo, que no sustituye su rol, pero que hará la tarea más fácil y ágil”.

Sobre Contents

Contents.com es una empresa de tecnología de marketing que ha desarrollado una plataforma de software propia que permite, gracias al análisis avanzado de datos y a los algoritmos de aprendizaje automático, una producción más rápida y de mayor calidad de contenidos digitales sobre diversos temas y en varios idiomas. La decisión de trabajar de forma nativa con todas las lenguas del mundo está orientada a la misión cultural de eliminar las barreras lingüísticas, fomentar la comunicación inmediata y el acceso democrático a los datos.

