Johnson Controls desarrolla el primer Centro de Privacidad de Datos de la industria

martes, 21 de junio de 2022, 16:30 h (CET) Johnson Controls demuestra la excelencia global en materia de privacidad a través de su Centro de Privacidad, el primero del sector, una herramienta única para clientes, proveedores, empleados, inversores y reguladores. Las Hojas de Privacidad de Datos infunden confianza al proporcionar información específica del producto sobre el procesamiento de datos y demostrar las características de la Privacidad por Diseño Johnson Controls (NYSE:JCI), líder mundial en edificios inteligentes, saludables y sostenibles, presenta su Centro de Privacidad, único en su género, en el que los clientes pueden conocer cómo han sido diseñadas la privacidad y la seguridad de los datos en los productos, soluciones y servicios de Johnson Controls de acuerdo con las últimas y más estrictas leyes mundiales de privacidad y protección de datos.

"Johnson Controls tiene una larga historia de innovación, en donde la integridad, la privacidad y la protección de datos son fundamentales para nuestros valores", dijo George Oliver, presidente y CEO de Johnson Controls. "El sólido programa de privacidad de Johnson Controls está reconocido mundialmente. Protegemos la privacidad y los datos personales de nuestros clientes, empleados, socios y proveedores. No nos limitamos a cumplir con las obligaciones de privacidad de datos, sino que impulsamos la credibilidad y la confianza con todas las partes interesadas para que sepan que siempre hacemos lo correcto con sus datos".

A través del Centro de Privacidad, los clientes pueden acceder a las Hojas de Privacidad de Datos específicas de cada producto, que demuestran las características de Privacidad por Diseño dentro de sus productos y servicios y abordan de forma proactiva las preguntas más comunes sobre privacidad. La plataforma OpenBlue de Johnson Controls, que combina 135 años de experiencia con tecnología de vanguardia, incorpora ahora el marco de Privacy by Design.

"En Johnson Controls, creemos en la privacidad por diseño como base de un programa de privacidad global eficaz, innovador y flexible", dijo Sachin Kothari, vicepresidente y director de privacidad de Johnson Controls. "Nuestro nuevo Centro de Privacidad, nacido de la colaboración en nuestros Centros de Innovación OpenBlue, es una experiencia de privacidad única y de primera clase para nuestros clientes, proveedores, empleados, reguladores y el público. A través de esta oferta, esperamos establecer un nuevo estándar de la industria en cuanto a transparencia e innovación en materia de privacidad".

Johnson Controls también ha conseguido tres certificaciones de privacidad reconocidas internacionalmente: el Sello de Privacidad Empresarial, la certificación de Reglas de Privacidad Transfronteriza (CPBR) de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la certificación de Reconocimiento de Privacidad para Procesadores (PRP) de la APEC, todas ellas validadas y certificadas por TRUSTe.

La certificación Enterprise Privacy demuestra el compromiso de Johnson Controls con la excelencia en materia de privacidad, la recopilación responsable de datos y las prácticas de procesamiento coherentes con la normativa mundial.

La certificación APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR) confirma el cumplimiento por parte de Johnson Controls de las normas de privacidad de datos reconocidas internacionalmente y su capacidad para ofrecer una mejor experiencia al cliente, prácticas de sostenibilidad efectivas y medidas de seguridad respetuosas. A través de esta certificación CBPR, Johnson Controls podrá transferir datos de forma compatible desde ubicaciones regionales a una ubicación globalmente accesible y proporcionar soporte técnico remoto a los clientes.

La certificación APEC Privacy Recognition for Processors (PRP) se otorga a las entidades que procesan datos personales en nombre de los clientes cumpliendo con los más altos estándares globales de protección.

"TrustArc felicita a Johnson Controls por sus tres certificaciones, el Sello Empresarial, el CBPR de la APEC y el PRP de la APEC, todas ellas validadas y certificadas por TRUSTe", dijo Chris Babel, CEO de TrustArc. "Desarrollar programas de privacidad de datos continuos y escalables es un reto ante la constante evolución de las normativas. Al conseguir estas certificaciones reconocidas internacionalmente, validadas y respaldadas por la organización TRUSTe, Johnson Controls demuestra a los clientes, reguladores, empleados y al público que es una empresa que avanza en materia de privacidad y que utiliza la mejor gestión de la privacidad como diferenciador, potenciador del negocio y pilar de la experiencia del cliente".

Las certificaciones y el Centro de Privacidad de Johnson Controls ejemplifican su profunda experiencia en materia de privacidad, gobernanza social y medioambiental (ESG), ciberseguridad y protección de datos. Otros recursos del Centro de Privacidad incluyen:

Aviso de Privacidad Global : experiencia fácil de usar que explica a los clientes, reguladores, usuarios del sitio web y al público en general cómo Johnson Controls recopila, utiliza y protege los datos personales.



: experiencia fácil de usar que explica a los clientes, reguladores, usuarios del sitio web y al público en general cómo Johnson Controls recopila, utiliza y protege los datos personales. Hojas de Privacidad de Datos : herramientas específicas de producto, de cara al público, que describen el proceso integrado de Privacidad por Diseño, los controles de privacidad y la funcionalidad incorporada en sus soluciones, y que abordan de forma proactiva las cuestiones clave de privacidad de datos para sus soluciones.



: herramientas específicas de producto, de cara al público, que describen el proceso integrado de Privacidad por Diseño, los controles de privacidad y la funcionalidad incorporada en sus soluciones, y que abordan de forma proactiva las cuestiones clave de privacidad de datos para sus soluciones. Apéndice de procesamiento de datos : condiciones contractuales estándar del sector que reflejan la dedicación a la protección de los datos de los clientes.



: condiciones contractuales estándar del sector que reflejan la dedicación a la protección de los datos de los clientes. Sellos y certificaciones relacionados con la privacidad: certificaciones reconocidas a nivel mundial y respaldadas por el gobierno que demuestran que el programa de privacidad de Johnson Controls cumple con las normas más estrictas de protección y privacidad de datos a nivel mundial y que también facilitan la transferencia global de datos personales.



Transferencias de datos transfronterizas: información fácil de usar sobre los mecanismos de transferencia utilizados por Johnson Controls para las transferencias de datos internacionales, como las Normas Corporativas Vinculantes para Responsables del Tratamiento (BCR-C), las Normas de Privacidad Transfronteriza de la APEC (CBPR), el Reconocimiento de la Privacidad para Responsables del Tratamiento de la APEC (PRP), las Cláusulas Contractuales Estándar de la UE y otros. Para visitar el Centro de Privacidad de Johnson Controls, visitar www.johnsoncontrols.com/privacy

