Nofre Plomer y su exclusivo catálogo de viviendas en las Islas Baleares

martes, 21 de junio de 2022

Conocida como la “perla del Mediterráneo”, Mallorca es una isla que lo tiene todo: ocio, cultura, naturaleza y un sinfín de posibilidades. Es por ello que la demanda del mercado inmobiliario en esta provincia no para de crecer y los precios no dejan de subir.

Para los compradores, se ha vuelto más importante que nunca la necesidad de encontrar una cartera de propiedades de calidad por encima de la cantidad.

Este es el objetivo de Nofre Plomer, una empresa que cuenta con años de experiencia y una gran visión del mercado inmobiliario mallorquín, lo que le permite ofrecer excelentes ofertas inmobiliarias del sector, convirtiéndose así en una gran opción para quienes desean comprar una casa en Mallorca.

Servicio exclusivo para la compraventa de una casa en Mallorca Bajo los principios de lealtad, honestidad y confianza, Nofre Plomer se ha consolidado como una empresa referente en el mercado inmobiliario, ya que, a lo largo de su trayectoria, se ha dedicado a ofrecer viviendas premium. Esto quiere decir que no solo ofrece propiedades de lujo, sino que, más bien, su visión es ofrecer a sus clientes algunas de las mejores opciones para cada tipo de producto inmobiliario, sin importar el rango de precio.

Para eso, disponen de un equipo de agentes con muchos años de experiencia en el sector que dominan las principales lenguas europeas y ofrecen un trato cercano y profesional a sus clientes. Para los vendedores, se ocupan de todos los trámites burocráticos para la compraventa, como la valoración del inmueble, fotografía, vídeo con drones profesionales y publicidad en portales inmobiliarios internacionales. Mientras que, para los compradores, ofrecen una amplia cartera de propiedades a elegir y los asesoran sobre la elección adecuada dependiendo de sus necesidades. Asimismo, ofrecen apoyo en los trámites de legalidad de la propiedad y se encargan de realizar reformas en el inmueble para que este luzca 100 % habitable para el futuro propietario.

Adquirir una vivienda en las Islas Baleares con Nofre Plomer Además de ofrecer asesoría en las gestiones burocráticas para la compraventa de una propiedad, Nofre Plomer cuenta con una plataforma con cientos de ofertas de inmuebles disponibles para la venta en las Islas Baleares. Para facilitar la búsqueda de la vivienda ideal, el portal ofrece categorías para segmentar la elección de acuerdo a las necesidades del usuario. Hay un apartado para las nuevas propiedades, otro para las propiedades con vista al mar, uno para las nuevas promociones y una categoría para comprar propiedades con criptomonedas.

En cada una de ellas, el usuario podrá encontrar una descripción detallada del inmueble, como datos del terreno o propiedad, fotografías, precio e información de contacto del propietario. La página web dispone de un formulario de contacto, donde es posible solicitar más detalles del inmueble y comunicarse directamente con el vendedor para concretar los trámites de compra.

Nofre Plomer tiene previsto expandir próximamente sus servicios en Ibiza. De este modo, se convierte en una alternativa para adquirir un inmueble en el paraíso del Mediterráneo.



