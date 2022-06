Talleres Murillo recomienda hacer una buena revisión al coche para afrontar el verano Comunicae

martes, 21 de junio de 2022, 16:03 h (CET) Salir de fin de semana, una escapada un poquito más larga o las esperadas vacaciones de verano son momentos en los que los vehículos se usan con más frecuencia y se someten a altas temperaturas, que de no estar estos en un buen estado, pueden provocar un buen susto Se acercan las vacaciones para muchos españoles, el buen tiempo, escapar del calor de las zonas urbanas para ir a refrescarse a la playa durante los fines de semana, o a buscar el fresco de las alturas en la montaña, etc. Sea donde sea, se va a necesitar el coche o un vehículo para llegar al destino, y lo más recomendable es hacer una revisión del coche para viajar durante el verano. En Talleres Murillo, especialistas del motor ubicado en Monzón (Huesca), explican qué se debe revisar y tener en cuenta para no tener ningún susto que amargue el viaje.

Niveles de líquidos

Revisar el nivel del aceite del motor, el del líquido anticongelante, el nivel de los frenos y el del limpiaparabrisas.

Para revisar el nivel del motor, hay que hacerlo con el motor frío y el coche en un plano llano. Sacar la varilla, limpiarla y volver a introducirla. Al sacarla, el nivel debe estar entre las dos marcas.

Para la revisión del anticongelante, basta con mirar el depósito, puesto que generalmente es transparente. El líquido debe estar entre las marcas del máximo y el mínimo. Si hay que rellenarlo, esperar siempre a que el motor esté frío, pues podría salir disparado por la presión y quemar.

Para el líquido de frenos. Es difícil que se vacíe, pero puede pasar. Hay que buscar un depósito transparente, pequeño, que también lleva unas marcas de máximo y mínimo.

Para el líquido del limpiaparabrisas. Este depósito no lleva marcas. Es recomendable llevarlo siempre lleno, porqué nunca se sabe si se puede ensuciar la luna delantera y pueda afectar a la visibilidad. Las luces

Es muy importante que las luces estén siempre en perfecto estado, puesto que por la noche es el único sistema de alumbramiento, que permite visualizar el camino e indicar la posición a otros vehículos. Se puede hacer una comprobación con el coche parado, y para comprobar que la luz de freno funciona, se puede hacer acercándose a una pared y ver si la luz se refleja en ella.

Los frenos

Uno de los elementos del vehículo que más intervienen en la seguridad, pues unos frenos en mal estado afectarán a la frenada. Además de verificar el nivel del líquido, se debe comprobar el desgaste de los discos y pastillas. Para ello, si el vehículo es de llantas con radios observar que el disco no presenta grietas o un escalón excesivo en el borde. Si el sistema de frenado es con pastillas, constatar que al menos tienen 4 mm de espesor. Para encontrarlas, se pueden ver fácilmente, ya que son el elemento que, sujeto por la pinza, está en contacto con la superficie del disco de freno.

Los amortiguadores

Para comprobar el estado de los amortiguadores, se puede hacer pasando por un badén a unos 30 km/h y verificar que el rebote es único. Si hay más rebotes, es que no están en buen estado.

Los neumáticos

Primeramente se puede hacer una primera inspección ocular, mirando que la banda de rodadura no tiene un desgaste irregular o excesivo, los surcos deben tener una mínima profundidad es de 1,6 mm, y revisar que los flancos de los neumáticos no presentan abombamientos, grietas o roturas. Además, es muy importante revisar y ajustar las presiones de los neumáticos como recomienda el fabricante del vehículo.

El limpiaparabrisas

Con el calor se pueden resecar, y no limpiar bien. Te pueden encontrar con una tormenta de verano inesperada, con lo que es importante que estén en buen estado para poder circular en perfectas condiciones.

La rueda de repuesto

¿Quién no le teme a pinchar una rueda y encontrarse con que la de repuesto no está bien? Algo tan sencillo como examinar su presión y si está bien hinchada puede ahorrar más de un disgusto.

En Talleres Murillo aconsejan seguir estos sencillos pasos para estar tranquilos durante los desplazamientos de verano. Pero si no se sabe o no se tiene tiempo para hacerlo, llevarlo al taller de confianza dará mucha más seguridad en la carretera.

