Giti celebra victoria en la clase VT2 y podio para su equipo femenino en las 24 horas de Nürburgring 2022

martes, 21 de junio de 2022, 16:06 h (CET) Todos los vehículos de Giti Tire participaron equipados con neumáticos GitiCompete GTR1 El equipo de Giti Tire Motorsport by WS Racing celebra su éxito sin precedentes con un primer puesto en la clase VT2 y un tercer puesto en la SP8T de la 50ª carrera de resistencia ADAC TotalEnergies 24hr Nürburgring. Todos sus vehículos participaron equipados con neumáticos GitiCompete GTR1.

El nuevo BMW M4 GT4 de ‘Girls Only - Ready to Rock the Green Hell’ logró un magnífico tercer puesto por equipos en la poderosa clase SP8T después de un fin de semana casi perfecto de acción y alto octanaje. El auto conducido por Carrie Schreiner, Célia Martin, Fabienne Wohlwend y Pippa Mann, participó nuevamente con un equipo de boxes y una dirección exclusivamente femeninas, y tras un pequeño problema técnico en la primera ronda de clasificación, desplegó un trabajo brillante tanto dentro como fuera de la cabina.

Estuvo luchando por el segundo puesto la mayor parte de la carrera, pero el equipo se quedó detrás de dos Aston Martin más poderosos, pese a ello sí consiguió un lugar en el podio siendo capaz de lograr que este proyecto femenino pionero siga atrayendo elogios al más alto nivel y la atención de los medios por sus notables hazañas.

Por su parte, el Golf VII GTI de Giti Tire Motorsport dejó atrás la bandera a cuadros que marca la última vuelta y ganó la enormemente competitiva clase VT2. El equipo venció a todos los oponentes para demostrar que en carreras de resistencia, el rendimiento constante tiene más valor que buscar solo la consecución del mejor tiempo de vuelta, y que, tanto los pilotos como como el personal de apoyo, tienen que saber trabajar en completa unidad.

En total, más de 680 neumáticos GitiCompete GTR1 estuvieron disponibles en la competición para apoyar a los cuatro vehículos que participaron en la carrera. Sebastian Bell, ingeniero de neumáticos para deportes de motor de Giti Tire y su equipo estuvieron presentes brindando apoyo completo a toda la organización.

El neumático GitiCompete GTR1 forma parte de una amplia gama de patrones de carreras de competición que se utilizan en eventos deportivos de motor por todo el mundo. Giti adapta los hallazgos tecnológicos probados en las competiciones y los utiliza para desarrollar aún más su amplia oferta de neumáticos, llevando así lo aprendido ‘de las pistas de competición a las carreteras’.

El video resumen de la participación de Giti Tire en la carrera de resistencia TotalEnergies 24hr Nürburgring 2022 puede ser visto AQUÍ.

Stefan Fischer, Director Gerente de tecnología de Producto en Giti Tire Europe, dijo: "Muchas felicitaciones a los equipos por sus increíbles logros durante un fin de semana sin precedentes, un podio en la SP8T y la victoria en la clase en VT2 es realmente el mejor resultado conseguido en nuestros seis años de competiciones juntos". “Nuestra conclusión más importante es que los neumáticos fueron capaces de rendir sorprendentemente bien en los cuatro coches y, junto a nuestro excelente equipo, pudimos contribuir al éxito del fin de semana. Es la prueba de que nuestros neumáticos realmente pueden satisfacer los requisitos de rendimiento más exigentes”.

Stefan Brohs, director de marketing para Europa de Giti Tire, agregó: “Volver a tener a los mejores fans del automovilismo del mundo en un fin de semana con el cartel de “entradas agotadas”, fue más que increíble y nos presentó una oportunidad fantástica para interactuar directamente con los verdaderos entusiastas de la conducción". “Esto, combinado con millones de espectadores globales y usuarios de redes sociales consiguió que el hashtag #giracing alcanzará números récord, otro logro fantástico para agregar a lo que ha sido un gran fin de semana de éxitos”.

Giti Tire es una de las mayores empresas de neumáticos del mundo en términos de volumen e ingresos. Con una cartera de marcas que incluye Giti, GT Radial, Runway y Dextero, la empresa ofrece una gama completa de productos para Europa para turismos, SUV, furgonetas, camiones ligeros (PCR), camiones pesados y autobuses (TBR).

Giti Tire se enfoca en construir asociaciones sostenibles con distribuidores, minoristas, flotas de camiones y autobuses, fabricantes de vehículos y otras empresas y organizaciones líderes de la industria para brindar productos de alta calidad con un servicio excelente.

Fundada en 1993 y con sede en Singapur, la empresa ha crecido hasta contar con más de 30 000 empleados en todo el mundo y distribuye a más de 130 países.

Las instalaciones europeas de investigación y desarrollo de última generación de Giti Tire están ubicadas en Hannover (Alemania) y en la renombrada instalación MIRA en el Reino Unido, trabajando en conjunto con otros centros globales de investigación y desarrollo en China, Indonesia y los EE.UU.

Giti Tire está totalmente comprometida con mantener los más altos estándares en sus procedimientos de control de calidad y ha obtenido la acreditación IATF 16949:2016 para todos sus centros de fabricación. Todas las plantas que abastecen a Europa han obtenido el certificado del Sistema de Gestión Medioambiental ISO14001.

