Vacaciones en la capital rural del turismo interior de la mano de Jaén Rural Emprendedores de Hoy

martes, 21 de junio de 2022, 13:13 h (CET)

Puede resultar complejo elegir el lugar ideal para pasar unas vacaciones inolvidables por diferentes motivos, ya sea por el presupuesto o por la gran variedad de opciones que existen a día de hoy. No obstante, una de las mejores alternativas que existen ahora mismo en España es El Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, declaradas este año 2022 como Capital del Turismo Interior. El lugar cuenta con una belleza geográfica extraordinaria, además de otras características que lo hacen un destino único. Encontrar alojamiento en Sierra de Cazorla para disfrutar de unas vacaciones en este lugar ahora es mucho más fácil gracias a Jaén Rural, una compañía especialista en alquiler de alojamientos en Jaén.

Sierra de Cazorla: declarada Capital del turismo 2022 Conformado por 200.000 hectáreas de montañas, paisajes extraordinarios, frondosos bosques de pinares, ríos y fauna única, la Sierra de Cazorla es actualmente el espacio protegido con mayor superficie en Toda España, catalogada como la Capital del Turismo Rural en este 2022. El Parque Natural está ubicado al noroeste de Jaén y su superficie abarca 23 municipios de las comarcas de Cazorla, Segura y las Villas. Debido a su gran atractivo natural, se ha convertido en el epicentro del turismo rural, recibiendo a un gran número de visitantes de todas partes de España, quienes deciden pasar sus vacaciones aquí y conocer todo lo que el majestuoso parque tiene para ofrecer. Por otro lado, el lugar cuenta con variedad de opciones de alojamientos, dando a las personas suficientes opciones en donde hospedarse durante su estadía.

Variedad de alojamientos en la Sierra de Cazorla Teniendo en cuenta todo lo anterior, queda claro que este lugar es una de las mejores alternativas para disfrutar de las próximas vacaciones, considerando además que se trata de la Capital del Turismo Rural en la actualidad. Si se decide por pasar unos días aquí, lo recomendable es buscar con antelación el alojamiento en Sierra de Cazorla. Para ello, se puede hacer uso de la web de Jaén Rural, una empresa que se encarga de facilitar esta tarea a las personas. Al ingresar a ella se puede encontrar una lista completa de alojamientos disponibles específicamente en esta zona. Las opciones son muy amplias y variadas, y se pueden encontrar desde apartamentos, casas rurales e incluso hasta viviendas, todo para el máximo disfrute y confort de los turistas.

Por último, cada una de las opciones de alojamiento de esta web, está acompañada de todos los detalles necesarios, como capacidad de personas, tamaño, precio por noche por persona, si posee acceso a discapacitados, acceso a internet, chimeneas, piscinas, etc. El proceso de reserva es muy sencillo y puede hacerse todo en unos pocos clics desde esta página.



