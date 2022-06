Educación da la razón a FSIE Madrid sobre la colegiación de los docentes Comunicae

martes, 21 de junio de 2022, 15:58 h (CET) El informe de la Consejería de Educación sobre la colegiación de los docentes de los centros privados y concertados da la razón a FSIE Madrid FSIE Madrid ha sido “el único sindicato que inició en diciembre de 2019 una campaña en redes sociales y de recogida de firmas en contra de la colegiación obligatoria. La Dirección General emite un informe dando la razón a lo que FSIE Madrid siempre ha defendido, estableciendo la libertad de aquellos docentes que deseen colegiarse o no. FSIE Madrid lamenta que “el Colegio Oficial de Docentes lleva años informando de la obligatoriedad de la colegiación para los docentes de centros privados y concertados”

Tal es así, que desde hace mucho tiempo el sindicato independiente de enseñanza y atención a la discapacidad de Madrid ha defendido la libertad de los docentes para elegir si desean colegiarse o no, y ha solicitado “un posicionamiento público a la Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio referente a la colegiación de los docentes”.

Tal y como afirman desde FSIE Madrid, “considerábamos muy necesario dicho análisis de la Administración Educativa para esclarecer y rebatir su obligatoriedad, tal y como siempre han defendido desde el Colegio de Docentes de Madrid”.

“Desde hace años, el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de la Comunidad de Madrid, ahora también autodenominado Colegio Oficial de Docentes, viene informando de la obligatoriedad de la colegiación para los docentes que trabajamos en los centros privados y concertados de nuestraComunidad. Varias han sido sus campañas en las que se presionaba a trabajadores y a centros educativos mediante cartas personalizadas requiriendo la colegiación de forma, incluso, amenazante”, aseguran desde el sindicato madrileño.

Tal y como explican desde FSIE Madrid, “tras una sentencia en octubre de 2019, en la que un Juzgado de Instancia se pronunciaba a favor del Colegio Oficial de Docentes, éste inició una nueva maniobra en los centros educativos privados y concertados solicitando los datos de sus profesores, para así tener acceso directo a los listados de los trabajadores”.

FSIE Madrid ha solicitado durante años que la Administración se pronunciara.

Licenciados”, FSIE Madrid ha solicitado a lo largo de todos estos años a la Administración que se pronunciara al respecto porque “consideramos, entre otras razones, que la Consejería de Educación, a través del cuerpo de Inspectores, es parte garante de la buena praxis de los docentes de los centros privados y concertados”, afirman.

Informe de la Comunidad de Madrid ante la histórica reivindicación de FSIE Madrid.

“Tras exponer este problema en repetidas ocasiones a los representantes de la Consejería, e impulsado por el propio Colegio de Doctores y Licenciados, la Dirección General ha emitido un informe, realizado por los servicios jurídicos de la Administración de la Dirección General, donde se da la razón a lo que FSIE Madrid siempre ha defendido, estableciendo la libertad de aquellos docentes que deseen colegiarse o no”, aseguran desde el sindicato.

FSIE Madrid ha sido “el único sindicato que se ha posicionado y llevado a cabo cuantas acciones han estado de nuestra mano para defender a los trabajadores de las distintas medidas de presión y por la libre colegiación”, y afirman que seguirán velando por “unas condiciones de trabajo siempre ajustadas a derecho”.

