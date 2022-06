OK Mobility aterriza en Montenegro y Serbia y ya está presente en 10 países de Europa

La empresa de movilidad global abre tres nuevas OK Stores en los aeropuertos de Podgorica y Tivat y en el aeropuerto de Belgrado por la vía de la franquicia, consolidando su presencia en los principales destinos turísticos europeos OK Mobility acelera de manera exponencial su expansión internacional en los principales destinos turísticos europeos con la entrada en dos nuevos países, Montenegro y Serbia. Concretamente, la empresa de movilidad global abre tres nuevas OK Stores, dos en el aeropuerto de las ciudades montenegrinas de Podgorica y Tivat; y una tercera dentro del aeropuerto de la capital serbia, en Belgrado, y lo hace a través del modelo de franquicia, como viene operando en Grecia y Malta.

El aeropuerto de Podgorica, con 1,3 millones de pasajeros en 2019, es el principal aeródromo de Montenegro tanto por pasajeros como por operaciones. Y en el caso del aeropuerto de Tivat, es el segundo del país por volumen de tráfico y en 2019 rozó también los 1,3 millones de pasajeros. Por su parte, el aeropuerto de Belgrado, el más importante de Serbia, recibió en 2019 más de 6 millones de pasajeros.

El Director de Expansión de OK Mobility, Víctor Gómez ha celebrado que “dos nuevos países se sumen a la lista de destinos donde OK Mobility está presente y, de nuevo, en localizaciones de gran atractivo turístico, sector en el que contamos con gran experiencia y que nos va a permitir atender con todas las garantías las demandas de nuestros clientes”.

Por su parte, el CEO de OK Mobility, Othman Ktiri ha mostrado el orgullo que supone para OK “pasar en apenas tres años de contar con OK Stores únicamente en España a disponer en la actualidad de más de 50 Stores en 10 países europeos. Un crecimiento que en este caso viene acompañado de la mano de un partner local experimentado que ha confiado en OK Mobility y que demuestra la fortaleza que nuestra marca está adquiriendo a nivel internacional. Una expansión que estamos llevando a cabo de manera sostenible y eficiente, consiguiendo de forma muy rápida que un 25% de nuestros ingresos provengan de fuera de España. Nuestro Plan #OKontheRoad contempla además seguir expandiéndonos a nuevos países tanto dentro como fuera de Europa”.

Con estas nuevas aperturas OK Mobility está presente ya en 10 países europeos: España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, Grecia, Malta y Croacia, a los que ahora se suman Montenegro y Serbia.

Ya es posible realizar reservas de alquiler de vehículos en Podgorica, Tivat y Belgrado a través de okmobility.com.