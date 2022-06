Riad Belle Epoque garantiza una experiencia inolvidable llena de arte, historia y glamour Emprendedores de Hoy

martes, 21 de junio de 2022, 13:10 h (CET)

El Riad Belle Epoque, ubicado en el corazón de Marrakech, una de las ciudades más populares de Marruecos, es la representación iconográfica de la Belle Époque, como un tiempo histórico refinado y lleno de intelectualidad, que colma todos los rincones de este exclusivo espacio.

Llena de historia imperial y con una ubicación privilegiada entre las cumbres nevadas del Atlas y el desierto del Sahara, este hotel resulta ideal para vivir unas vacaciones de ensueño. Una joven pareja española, especialista en turismo y hostelería, gestiona este maravilloso recinto, con la premisa del trato personalizado para garantizar experiencias únicas.

Experiencia de viaje exclusiva con atenciones de primera Como un hotel con encanto definen sus creadores al hotel Riad Belle Epoque, quienes consiguieron hacer su sueño realidad. Los usuarios pueden reservar online alguna de las siete habitaciones disponibles, con transporte de llegada y salida.

Cada uno de los dormitorios rinde en homenaje a una mujer destacada en ese período de explosión cultural: Coco Chanel, Karen Blixen, La Bella Otero, Isadora Duncan, Mata Hari, Anita Delgado y Josephine Baker.

La arquitectura, el estilo Art Deco, así como la ubicación, dentro de la Medina o ciudad antigua de Marrakech, hacen de este lugar un oasis de buen gusto y servicios únicos. Tales ventajas se suman a la hospitalidad característica de un personal autóctono que trabaja con esmero por cuidar cada detalle. Es la mezcla del liderazgo de excelencia español con la cercanía y amabilidad marroquí la que genera la magia en el Riad.

Los turistas que buscan una escapada especial podrán disfrutar de un servicio de gastronomía local, con ingredientes frescos. Desde los desayunos tradicionales gratuitos, hasta una oferta culinaria de primera, con cuscús, tajines, el méchoui, brochetas, y mucho más, se disponen de manera impecable. Además, las puertas del lugar se abren para ofrecer excursiones inolvidables, como el tour por el desierto para apreciar una puesta de sol inolvidable, o visitas a sitios emblemáticos de la ciudad.

Espacios increíbles que mezclan el pasado y el presente Explorar espacios cargados de romanticismo es una experiencia única en el Hotel Riad Belle Epoque, donde los espacios comunes cuentan con un jardín interior, piscina (splash pool) con terraza solárium, comedor con chimenea y zona chill out. El bienestar de los años 20 se siente en el glamour con el que ha sido decorada cada habitación.

El hecho de que los cuartos no tengan número, sino el nombre de personajes femeninos llenos de misterio y sensualidad, hace de la estancia en el Riad Belle Epoque el inicio una placentera aventura. Arte, cultura, gastronomía, relax y diversas opciones para conocer Marrakech confluyen en este pequeño y exclusivo paraíso, que siempre dejará en cada turista muchas ganas de volver.



