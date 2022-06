Estilos de tatuajes del estudio de tatuajes en Valencia Vieja Escuela Tattoo Emprendedores de Hoy

martes, 21 de junio de 2022, 13:16 h (CET)

Los tatuajes son una práctica muy común en distintos lugares del mundo. De hecho, se han vuelto muy populares en la cultura occidental moderna, sobre todo en los jóvenes, por lo que hoy en día los tatuajes están más de moda que nunca. Sin embargo, no todos los tatuajes son iguales, significan lo mismo o tienen las mismas características. Por eso, Vieja Escuela Tattoo, un estudio de tatuajes en Valencia, ha decido definir algunos de los principales estilos de tatuajes y sus características.

Principales tipos de tatuajes y sus características Uno de los tipos de tatuajes más demandados y populares de hoy en día, son los tatuajes realistas. Se caracterizan porque la técnica utilizada por el tatuador da un resultado parecido casi a una fotografía, con un alto nivel de detalle y realismo. Otro tipo de tatuaje es el tribal, cuyo origen es muy antiguo y ancestral y se han utilizado durante milenios. Se caracterizan imágenes que asemejan a diseños geométricos, realizados generalmente en tinta negra. Por otro lado, están los tatuajes old school, en los que se emplean motivos tradicionales y clásicos, como flores, anclas, corazones, barcos, serpientes, etc. También están los neotradicionales, una evolución del tipo anterior, que se diferencian por ser más detallados, sombreado cuidadoso y líneas más precisas. Los tatuajes blackworkson también muy populares, y se denomina así a todos aquellos tatuajes que aportan una sensación oscura o tenebrosa.

De la misma manera se pueden mencionar también los tatuajes geométricos, hechos con diseños complejos de formas geométricas; o los tatuajes escritos, que también están muy de moda actualmente. Si bien estos podrían ser considerados los tipos principales, hay muchos más, como el tatuaje japonés, de flechas, glifos, grafiti, entre otros.

El lugar de los tatuajes en Valencia Vieja Escuela Tattoo es una tienda de tatuajes en Valencia, caracterizada por contar en su equipo con algunos de los mejores tatuadores en Valencia. Entre ellos, se pueden encontrar a verdaderos profesionales con muchísima experiencia, especializados en cada uno de estos estilos de tatuajes. El servicio que ofrecen se puede notar en la cantidad de clientes satisfechos y orgullosos de exhibir las extraordinarias obras que tienen dibujadas en sus cuerpos. Todas ellas se diferencian por la gran calidad en diseño, dibujo, coloreado, detalle y acabado, lo que ha llevado al estudio a ser catalogado como uno de los mejores de la ciudad. Además, sus profesionales siempre están dispuestos a ayudar al cliente a dar forma a sus ideas y diseñar el mejor tatuaje para ellos, siempre guardando el máximo rigor en higiene y aspectos sanitarios.

El estudio, característico por su decoración al estilo victoriano, es un espacio cómodo que se encuentra en pleno centro de Valencia, frente al jardín botánico, a 100 metros de las torres de Quart, junto al barrio de El Carmen.



