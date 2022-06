La vuelta al cole zero waste con Estímulos Maternales y sus productos personalizados y reutilizables Emprendedores de Hoy

martes, 21 de junio de 2022, 12:42 h (CET)

Para los estudiantes, la llegada del verano representa la emoción que traen consigo las vacaciones de esta temporada. No obstante, para los centros escolares, el fin del último ciclo educativo representa más bien un nuevo comienzo, pues es el punto de partida para empezar la planificación del siguiente ciclo escolar.

Estímulos Maternales es una empresa enfocada en la juguetería educativa y los productos ecosostenibles, la cual comprende esa importancia de la planificación para cada ciclo escolar en las instituciones educativas. Es por ello que, actualmente, prepara una campaña para la vuelta al cole 2022, con la que buscan un regreso a clases con zero waste, a través de productos reutilizables personalizados, diseñados para fomentar prácticas sostenibles en los centros educativos.

Una campaña con valores ecológicos y humanos Los centros escolares son espacios educativos en todos los sentidos, lo que incluye diversos valores esenciales para la formación social y humana de sus estudiantes. Vuelta al Cole 2022 es una campaña desarrollada por Estímulos Maternales, con el objetivo de introducir entre esos valores, las prácticas ecosostenibles y ambientalmente amigables, con las cuales apuntan a conseguir un colegio con cero residuos a la hora del snack o merienda. Aquí las tres erres del reciclaje: reducir, reutilizar y reciclar, se vuelvan prácticas cotidianas entre los diferentes miembros de los centros educativos, tanto estudiantes como docentes y personal.

Para ello, cuentan con diversas actividades e iniciativas para incentivar estas prácticas entre los estudiantes, así como una amplia gama de productos sostenibles, diseñados para implementar prácticas como la reducción de envases contaminantes y la reutilización de envases más duraderos y siempre libres de BPA, con novedosos diseños personalizados. Sin embargo, los valores que fomenta esta iniciativa no se limitan a las prácticas ecológicas, sino que abarca también profundos valores humanos, como la empatía, la solidaridad y la unión entre estudiantes, con el fin de fomentar una convivencia sana y sin prejuicios en el entorno escolar.

Una juguetería que se preocupa por el desarrollo de la niñez El concepto de juguetería se aleja de las ideas convencionales en Estímulos Maternales, un establecimiento donde el objetivo central va más allá de la rentabilidad y las ganancias y se enfoca en el bienestar de la niñez, la convivencia familiar y la sostenibilidad ambiental. Es por ello que su amplio repertorio en juguetes educativos ofrece productos ecológicos y sostenibles, que fortalecen, a su vez, el desarrollo individual de los pequeños.

Sin embargo, su oferta incluye también diversos talleres y actividades para familias, mujeres embarazadas y sus niños, con el objetivo de fortalecer su convivencia y desarrollo pleno. Una de estas iniciativas es la campaña Vuelta al Cole 2022, que busca fomentar, a través de sus centros educativos, el desarrollo de niños y jóvenes en valores tanto de respeto, consideración y cuidado hacia el medioambiente, como de calidad humana en el trato y la convivencia que ofrecen a quienes los rodean.



