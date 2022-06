Disfrutar de la pasión a un buen precio con el seguro SEGUR CLASSIC Emprendedores de Hoy

SEGUR CLASSIC nace de la inquietud, la pasión y el amor por los vehículos. Como especialistas en seguros desde el año 2009, se han convertido en una compañía de referencia para los grandes amantes de las joyas del motor.

Para aportar seguridad y tranquilidad al usuario, un seguro para vehículos clásicos tiene que ser capaz de valorar, entender y apreciar cada elemento del vehículo clásico. Por ello, tras más de 10 años de experiencia protegiendo vehículos clásicos, se han posicionado como un líder en seguros para vehículos de más de 20 años en España.

Además, en SEGUR CLASSIC han sido fieles al compromiso en el desarrollo de seguros especializados que se han dedicado única y exclusivamente a este ámbito. Según defienden desde la empresa, “Somos tan apasionados de los clásicos como tú lo eres”.

Durante años, han enfocado toda su atención, trabajo y dilatada experiencia en adquirir un profundo conocimiento de los vehículos y sus propietarios con el objetivo de poder ofrecer una de las mejores coberturas para cada vehículo. La marca entiende que no solo asegura un vehículo, sino que va más allá al asegurar colecciones de joyas clásicas, vehículos que han pasado de una generación a otra o vehículos con los que siempre se había soñado de pequeño. La empresa protege esos vehículos tan singulares como es requerido y proporciona a sus propietarios una sensación de seguridad y tranquilidad.

Desde sus inicios en el sector, todas sus coberturas y servicios han convivido bajo un mismo sello de identidad: sus valores de compromiso, responsabilidad y conocimiento. En este sentido, SEGUR CLASSIC pone su compromiso para ofrecer la asistencia que uno necesita en cada momento, con el propósito de poder disfrutar de la conducción de una forma segura y sin preocupaciones.

Asegurar un clásico es asegurar algo más que un vehículo En SEGUR CLASSIC se puede encontrar todo un catálogo de coberturas y servicios específicos para disfrutar de la pasión a buen precio. Coberturas que van desde la Responsabilidad Civil Obligatoria, a la Defensa Penal y Reclamación de Daños. Además, se puede contar con una asistencia las 24 horas del día, durante todo el año.

La empresa proporciona todo un equipo de especialistas en clásicos que aseguran que ante cualquier situación, un automóvil no solo disponga de un seguro exclusivo, sino que la persona, como conductor, tenga la garantía de que en SEGUR CLASSIC se preocupan y comprometen para protección del vehículo clásico para que se pueda disfrutar de él en el tiempo libre, escapadas y concentraciones siempre de una forma segura. De esta manera, se puede contratar un seguro clásico al mejor precio y con las coberturas que realmente se necesitan.

Acerca de SEGUR CLASSIC SEGUR CLASSIC es una marca de seguros especializada en asegurar vehículos con una antigüedad superior a 20 años. Forman parte de MONTMAR GESTIÓN SCCL y son especialistas en la distribución de pólizas de seguro específicas para diferentes nichos de mercado. Desde 2009, protegen el vehículo clásico y, a lo largo de los años, se han convertido en líderes en seguros para vehículos de más de 20 años en España. Se comprometen con el desarrollo de seguros especializados, saben de clásicos y viven para mejorar con su experiencia y la calidad de sus seguros para coches clásicos. Desde 2014, se posicionan como líderes con más de 25.000 clientes.



