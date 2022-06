Policlínica Gipuzkoa y Quirónsalud amplían su patrocinio en la Behobia/San Sebastián Comunicae

martes, 21 de junio de 2022, 14:06 h (CET) Como novedad, este año todos los participantes disfrutarán de forma gratuita del Plan Connect de Quirónsalud durante 6 meses Tras el éxito de la última edición de la Behobia/San Sebastián, Policlínica Gipuzkoa y Quirónsalud han decidido renovar su compromiso y ampliar su patrocinio este año para la carrera, que tendrá lugar el domingo 13 de Noviembre de 2022 y que un año más espera reunir a más de 35.000 corredores aficionados de toda Europa.

En la edición del año pasado, la primera tras la pandemia, participaron más de 25.000 corredores, cifra que se espera superar en la edición de este año y llegar incluso a los 35.000 participantes.

Como novedad, todos los participantes de este año podrán disfrutar de forma gratuita durante seis meses de los servicios “tu médico para la Behobia/SS 2022” a través del Plan Connect de Quirónsalud, cuyo enlace encontrarán en la propia app de la carrera Behobia – San Sebastián para poder realizar su suscripción y beneficiarse de esta nueva ventaja.

El Plan Connect es un plan de asistencia médica online que permite acercar y conectar a médicos y ciudadanos de una manera sencilla y eficaz e inmediata. Incluye servicios de videoconsulta y consulta telefónica inmediata ilimitadas las 24 horas, con conexión inmediata digital-presencial con el servicio de Urgencias Connect, cuyos expertos valorarán si en función de la sintomatología se debe acudir presencialmente al centro sanitario. La oferta incluye además Chats con médicos especialistas, que ofrecen desde apoyo psicoemocional, a orientación para los entrenamientos en temas de nutrición y dietética, fisioterapia, además de otros chats medicina general, orientación en el embarazo, sexología, consejo médico COVID, alergología y oftalmología.

De cara a la preparación de la próxima edición de la Behobia/San Sebastián, los participantes de este año a través del Plan Connect podrán medir y hacer seguimiento de sus constantes vitales mediante imagen facial desde su móvil.

Contarán con acceso directo a los profesionales de Quirónsalud y obtendrán ofertas preferentes en consultas y pruebas especiales como chequeos.

En palabras de Enrique Vivar, Director Comercial Corporativo de Quirónsalud, “este año queremos aportar un plus a la carrera y cada corredor se podrá beneficiar de tener su propio gestor sanitario personal, para estar siempre acompañado por uno de nuestros gestores de salud que le ayude en sus consultas o con cualquier trámite y/o gestión para poder mantener su salud al día”.

Fernando Ibarreta, Productor Ejecutivo de la Behobia/San Sebastián considera esta iniciativa algo totalmente innovadora “ya que vamos a ofrecer además desde nuestras redes y web contenido de carácter sanitario con artículos de consejo sanitario y de interés para los corredores”.

“En definitiva -añade Ibarreta- los corredores de la Behobia/San Sebastián de este año van a poder beneficiarse a través de la aplicación Plan Connect de Quirónsalud de condiciones especiales y preferenciales en materia de CHEQUEOS DEPORTIVOS Y DE APTITUD, CONSULTAS MÉDICAS CON ESPECIALISTAS: MEDICINA DEPORTIVA, NUTRICIÓN, UNIDAD DEL PIE, ANALÍTICA ESPECÍFICA Y FISIOTERAPIA”.

Para más información sobre la próxima edición de la Behobia/San Sebastian 2022 pinchar AQUÍ

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica, particularmente en Colombia y Perú. Conjuntamente, cuenta con más de 45.000 profesionales en más de 160 centros sanitarios, entre los que se encuentran 55 hospitales con aproximadamente 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (nueve de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.

