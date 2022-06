El sector hotelero español vuelve a la senda precovid: su facturación crecerá un 70% en 2022 Comunicae

martes, 21 de junio de 2022, 14:10 h (CET) La facturación hotelera se dobla por segundo año consecutivo mientras referentes sectoriales como el Hotel Clement Barajas ofrecen promociones e incentivos para normalizar la demanda a largo plazo y lograr que 2022 sea la norma y no la excepción El sector hotelero español prevé duplicar nuevamente su volumen de facturación durante el presente ejercicio por la atenuación de las medidas sanitarias y la consecuente recuperación económica, según el estudio ‘Sectores Establecimientos Hoteleros' del Observatorio Sectorial DBK. Las cadenas hoteleras de la Comunidad de Madrid están percibiendo este repunte con mayor intensidad, como informan desde Hotel Clement Barajas y otros referentes en el sector.

En concreto, los hoteles aumentarán su facturación hasta los 13.500 millones de euros en 2022, un 70% más que el pasado año, cuando su cifra de ventas se situó en los 8.000 millones, el doble de la recaudación registrada en 2022, cuando la crisis sanitaria del virus SARS-CoV-2 golpeó severamente el sector de la hotelería, la restauración y el turismo.

Así, la facturación hotelera vuelve a la senda precovid, impulsada por la flexibilización de las medidas sanitarias, las menores restricciones al transporte, la reactivación del turismo nacional e internacional y la consiguiente recuperación económica.

Además, Madrid y otras CC. AA. con una ocupación hotelera tradicionalmente superior a la media están experimentando este repunte con mayor intensidad. Así lo informan referentes sectoriales como el Hotel Clement Barajas, situado en el número 43 de la Avenida General.

Promociones y otros incentivos para normalizar la demanda hotelera más allá de 2022

La recuperación gradual del mercado hotelero y la normalización de los principales indicadores sectoriales están en riesgo más allá de este año, por los efectos negativos para el turismo de la guerra ruso-ucraniana. Con el fin de incentivar las reservas y sobreponerse a las dificultades futuras, el Hotel Clement Barajas renueva constantemente sus ofertas y promociones y otorga facilidades como la contratación en línea.

"Recomendamos a nuestros clientes reservar directamente a través de la página web", comunican en su espacio web (www.clementhoteles.com). "Conseguirá una atención aún más personalizada, más agilidad en sus trámites de reserva, mayores descuentos y siempre una política más flexible para cualquier cambio en su reserva".

Mediante el servicio de parking de larga estancia, el Hotel Clement Barajas garantiza un plus de comodidad a viajeros de negocios y turistas en general. «Una vez confirmada la reserva, sólo tiene que ir directamente al parking del Aeropuerto de Barajas seleccionado. Sin bajarse de su vehículo, llame al interfono de la puerta y le abrirán desde la recepción», aseguran los responsables de este popular cuatro estrellas.

El aparcamiento de larga estancia del Hotel Clement es el más próximo a las terminales T1, T2, T3 y T4 y dispone de capacidad para 28 vehículos y servicio de transfer gratuito desde el Aeropuerto de Madrid-Barajas durante los siete días de la semana.

Acerca de Clement Hoteles

El Hotel Clement Barajas es un hotel de cuatro estrellas situado en la Avenida General de Madrid, a pocos minutos en coche del IFEMA y del Estadio Wanda Metropolitano. Cuenta con un restaurante gastronómico (URBAN BISTRO) además de atractivos espacios como el URBAN LOUNGE donde podrá disfrutar de una copa después de una jornada de trabajo.

En el Hotel Clement calidad, confort y diseño se dan la mano de manera espectacular. Su gestión corre a cargo de la cadena Clement Hoteles, responsable a su vez del TäCH Hotel Madrid Airport inaugurado en 2009.

