Atos consigue la certificación 360 del programa de partners de Bonitasoft en España Comunicae

martes, 21 de junio de 2022, 13:59 h (CET) Atos ha logrado la certificación de estado 360° de Bonitasoft, una empresa de automatización de procesos digitales de código abierto. Este es el nivel más alto de certificación en el programa de canal en España con el mayor número de recursos certificados. Atos se posiciona, así como uno de los principales partners de Bonitasoft, completando el más alto proceso de certificación con la validación de sus equipos técnicos “El programa de certificación del canal de Bonitasoft refuerza la calidad y la fiabilidad de las ventas, la consultoría y los servicios técnicos proporcionados por los partners de la compañía”, comenta Noelia Tajes, channel manager para España y Latam. “Antes nuestra certificación para partners se centraba en las capacidades técnicas en desarrollos de nuestra plataforma Bonita, pero actualmente hemos ido más allá para reforzar el valor añadido a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos. Muchas veces el primer contacto de un cliente surge de una pregunta sobre costes o alcance, y no tanto sobre el desarrollo en concreto”.

Por ello, el programa de partners incluye ahora la capacitación en ventas y marketing, además de garantizar que los consultores están totalmente certificados en las últimas versiones de Bonita. Los socios certificados 360° son así una extensión natural del equipo de Bonitasoft y como revendedores oficiales facilitan el proceso de compra de tecnología Bonita. La certificación les permite ofrecer servicios de consultoría; definir arquitectura de sistemas y recomendaciones en metodología de desarrollo; implementación y gobernanza de proyecto; gestión del cambio; mantenimiento de aplicaciones, además de actualizaciones y mejora continua.

Gracias a este nuevo grado de certificación obtenido y contando con el equipo de personas certificadas actualmente más numeroso en el mercado español y Latinoamericano, Atos puede ofrecer a sus clientes soluciones de gestión de procesos estructurados y case management, ofreciendo soluciones ágiles y construyendo una arquitectura y procesos reutilizables. Además de los procesos propios, las integraciones con sistemas heredados, los sistemas externos y comunicaciones, motores de reglas, IA y movilidad, conforman un ecosistema necesario para abordar la transformación digital.

Gracias a Bonita, se están automatizando los procesos de principio a fin, integrando la fuerza de trabajadores humanos y robots, consiguiendo una optimización y eficiencia en los procesos de negocio de los clientes. En definitiva, está ayudando de manera notable en la adopción de la hiperautomatización por parte de los clientes de Atos.

Actualmente, Atos cuenta con más 80 profesionales en el área de automatización, de los cuales, 11 están certificados y especializados en la herramienta. Bonita, no solo es implementada en los clientes, sino que además Atos se está apoyando en ella para la transformación de sus procesos de negocio.

“Estamos encantados de otorgar la certificación Partner 360° a este partner principal para nosotros. Con Atos garantizamos que nuestros clientes españoles encontrarán expertos que los guiarán para implementar con éxito todos sus proyectos”, concluye Noelia Tajes.

Para descubrir la plataforma Bonita a través de las experiencias de sus clientes y partners y la evolución del mundo de la automatización de procesos tendrá lugar este 23 de junio una nueva edición de Bonita Day Madrid: https://es.bonitasoft.com/ecosistema/eventos/BonitaDayMadrid2022

