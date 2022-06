SoydeMijas crea una agrupación de electores en Mijas Emprendedores de Hoy

martes, 21 de junio de 2022, 12:22 h (CET)

Las sociedades actuales sufren necesidades urgentes ante las cuales se impone la participación ciudadana para mejorar la calidad de vida de los habitantes de una comunidad. A tal respecto, es fundamental tender hacia la justicia social y lograr que todas las personas tengan acceso a un nivel de vida digno.

Tal es el caso del grupo de vecinos de la localidad de Mijas, en Málaga, quienes a través de la Plataforma Ciudadana #SoydeMijas han presentado un programa social con 10 puntos para defender y fomentar los derechos inalienables de cada ciudadano en dicho municipio.

El derecho a una vida digna Entre los distintos puntos que abarca el programa social de la plataforma ciudadana #SoydeMijas se hace referencia a la defensa de valores para una sociedad más equitativa como la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación y a la salud, el reparto ecuánime de las riquezas y la justicia social, laboral, judicial y mercantil, entre otros temas. En este sentido, el primer ítem de esta plataforma se refiere al derecho a una vida digna.

Una de las soluciones que se plantean los vecinos para lograrlo es la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre la primera vivienda, la cual será del 100 % durante el primer año de gobierno para aquellas rentas IRPF iguales o inferiores a 30.000 euros anuales y los jubilados, y del 50 % al resto de rentas superiores, sin incluir a las empresas y negocios. Asimismo, para el segundo año y tercer año de gobierno, no pagarán el IBI las rentas iguales o inferiores a 50.000 y 100.000 euros anuales respectivamente.

¿Qué beneficios se plantean para los ciudadanos? Otra de las cuestiones que plantea este programa social es la eliminación del IBI sobre la primera vivienda para el cuarto año de gobierno, excluyendo empresas, negocios y otros inmuebles que no sean primera vivienda de persona física. Además, se contempla la bonificación total de la tasa de circulación sobre el primer vehículo para rentas IRPF inferiores o iguales a 18.000 euros anuales, así como el incremento de la misma para coches de lujo, yates y jets privados.

Por otra parte, se establece una restructuración y optimización del sistema organizativo y distributivo de las ayudas sociales, buscando tipos más efectivos que se adecúen a las necesidades reales y particulares de cada familia.

Por lo tanto, quienes deseen apoyar al movimiento ciudadano #SoydeMijas pueden hacerlo creando un perfil social gratuito en su página web, o bien rellenar el formulario o enviar un mensaje de WhatsApp para participar como miembro activo del proyecto.



