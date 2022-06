Rutinas de entrenamiento online disponibles en Nersport Emprendedores de Hoy

martes, 21 de junio de 2022, 12:07 h (CET)

Mejorar la forma física y mantener un estilo de vida saludable son metas cada vez más accesibles gracias a las ventajas que ofrecen las rutinas de entrenamiento online. Se trata de planes personalizados de entrenamiento que empresas como la tienda de ropa deportiva, material deportivo y nutrición deportiva Nersport, con sede física en Madrid, ofrecen a personas que quieren una rutina de entrenamiento acorde a sus objetivos, cansados de los nuevos gimnasios low cost donde nadie asesora como se debiese, o a quienes no pueden o no desean desplazarse a un gimnasio y prefieren la comodidad del hogar.

Un equipo de entrenadores profesionales se encarga de diseñar el programa de ejercicios perfecto para cada solicitante, de acuerdo a los datos que arroje un cuestionario que el usuario rellenará como primer paso hacia el cambio.

Objetivos cumplidos en poco tiempo Al entrar en la web de Nersport, los usuarios pueden adquirir su rutina online de entrenamiento específica, que tendrá una duración de cuatro semanas y combinada con las dietas online que también ofrecen sería el combo perfecto. Tanto entrenadores como nutricionistas mantendrán contacto permanente con el participante, vía e-mail, para combinar las clases con dietas online.

Una vez que el solicitante haya contratado la rutina, le llegará el cuestionario sobre sus hábitos deportivos, lesiones, estilo de vida, peso y altura, objetivos, disponibilidad de entrenamiento, material deportivo del que dispone, etc. La información permitirá desarrollar un plan único para objetivos como aumentar masa muscular, perder grasa, rehabilitarse de lesiones, aumentar la fuerza, prepararse para diversas oposiciones o mejorar la resistencia y el rendimiento deportivo.

Diversos tipos de ejercicios Cuando la fase diagnóstica está lista, el usuario recibirá el plan en su correo electrónico o en la aplicación de entrenamiento personalizada, con ejercicios ajustados a sus expectativas y necesidades. Programas aeróbicos, fortalecimiento muscular, equilibrio, movilidad, flexibilidad y coordinación son algunas de las variantes disponibles para mantenerse sano y en movimiento.

La importancia del entrenamiento asesorado Para conseguir más rápidamente los objetivos, es indispensable contar con la asesoría de expertos. Los profesionales de Nersport guiarán a los alumnos en la ejecución de la rutina que mejor se adapte a sus objetivos. Con este seguimiento cercano, los cambios comenzarán a apreciarse en muy corto plazo y se evitarán lesiones.

Cada sesión inicia con un proceso de calentamiento que conlleva trabajar la movilidad y flexibilidad, elevar las pulsaciones, entrenar la parte central de la sesión, acondicionamiento cardiovascular y vuelta a la calma. Ejercicios de piernas, como sentadillas y zancadas, o de brazos, como flexiones y ejercicios de barra, se complementan con ejercicios para el CORE como las planchas para garantizar mayor eficacia.

¿Cuáles son los beneficios de las rutinas de entrenamiento online? Una de las ventajas principales es el tener un plan de entrenamiento totalmente personalizado acorde a cada persona y a sus objetivos.

Otra de las ventajas de las rutinas online es la libertad de realizarlas en cualquier lugar. El ahorro de tiempo y traslados, así como la reducción de gastos en la mensualidad de un gym y la inigualable comodidad del hogar también son beneficios que se suman a esta modalidad.

Además del conocimiento de los expertos de Nersport, los clientes encontrarán en la tienda los implementos necesarios para impulsar el rendimiento y la protección. Ropa y accesorios adecuados para ejercicios funcionales o de peso están a solo un clic, gracias al servicio integral de este e-commerce con tienda física en Madrid.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La escuela ESCOM y su team building de coctelería Rutas en Girona en bici gravel, por Bike Feelings ¿Cómo se puede resolver la congestión nasal? La solución es Nasodren® ¿Qué son los cover ups?, por el experto tatuador Jose Piñeiro Corvo Vacaciones en apartamentos y villas de lujo, con EI2VALUE Property