Joaquín Molpeceres Sánchez anuncia los nuevos cursos de golf para la temporada 2022/23

martes, 21 de junio de 2022, 10:16 h (CET)

Joaquín Molpeceres Sánchez presenta la escuela de golf Madrid Olivar de la Hinojosa, una escuela dotada de profesionales con titulación oficial en la que todos siguen el mismo método de enseñanza, que incluye un completo programa para aprender y progresar en cualquier nivel de juego. Joaquín Molpeceres habla de que las clases son impartidas en las diferentes partes que componen la instalación ubicada en el Campo de las Naciones. Disponen de aulas para impartir las clases a los alumnos, cancha de prácticas, zonas de putting green & chipping green, hoyo de escuela o recorridos específicos de golf.

Joaquín Molpeceres hace mención a las competiciones de la escuela, ya que todos los trimestres se organiza una competición de una jornada de duración, en la que los alumnos inscritos en el trimestre en curso podrán participar en función del nivel de juego asignado por su profesor.

“El campo Golf Olivar promociona el golf como actividad familiar y demuestra que es accesible a todo el mundo”, cuenta Joaquín Molpeceres. “Personas de todas las edades y niveles vienen a disfrutar de las actividades que se organizan en el club. Las actividades no solo se limitan a la práctica del deporte, sino que se enseñan los beneficios de practicar actividades saludables y respetuosas con el medioambiente. Las personas que pasan por nuestros campos de golf intensifican aún más su relación con el entorno natural. Todas estas competiciones y jornadas de la escuela se adaptan a todos los niveles aunque sean principiantes”. En los grupos de iniciación, Joaquín Molpeceres cuenta cómo se facilita el material necesario para el aprendizaje, como palos y recarga de tarjetas de bolas ilimitadas.

Este club de golf, ubicado en Madrid, concretamente en el Campo de las Naciones y diseñado por José Rivero y José Martín, cuenta con 18 hoyos par 71 con 6.200 metros y uno de 9 hoyos par 29 de 1.386, establecido para realizar prácticas. Familias enteras pueden disfrutar en el Club de Golf El Olivar de la Hinojosa de actividades como tenis, pádel, gimnasio, sauna, así como de un campo de prácticas con 44 puestos.

Joaquín Molpeceres muestra con orgullo la nueva adquisición del Club Golf Olivar: el nuevo sistema TOPTRACER RANGE ©. Es un nuevo un soporte digital para el jugador que sigue la trayectoria de la bola en tiempo real y ofrece las estadísticas de los tiros que pueden mejorar el juego considerablemente. Este sistema, que permite analizar con detalle las jugadas dándoles a los jugadores las herramientas para mejorar su juego, ha sido implementado con éxito en campos de Suecia, Estados Unidos y Reino Unido.

Esta herramienta tecnológica tiene 6 diferentes modos de práctica, el Launch Monitor muestra estadísticas sobre distancia, altura, ángulos, velocidad, aterrizaje, entre otros; el “What´s in my bag” que analiza los tipos de palo con el objetivo de sacar el máximo provecho del juego.

Compromiso con el medioambiente Hoy en día, el Olivar es un espacio donde se ha potenciado la flora y la fauna, aunque este fue construido en un lugar que anteriormente fue un vertedero. Muchas veces, construir un espacio recreativo supone alterar un espacio natural y los campos de golf no son una excepción. Por este motivo, hoy en día se implementan medidas como el uso de agua reciclada para el mantenimiento de campos, dando importando a la ecología cuando se quiere ofrecer diversión en un ambiente sostenible.

Según datos de la Real Federación Española de Golf, en España hay alrededor de 430 campos de golf, siendo Andalucía la comunidad que más instalaciones tiene (100 campos), con Cataluña segunda (50), Castilla y León (37), Madrid (36) y Valencia (33).

Un aspecto que hay que considerar en la necesidad de agua es la ubicación del campo de golf. Uno que esté situado en el norte de España necesitará 1.000 m³/hectárea, mientras que uno en la costa mediterránea o el sur podrá necesitar hasta 13.500 m³/hectárea. En concreto, en la Comunidad de Madrid se destinan unos 10 millones de metros cúbicos al año, una cifra que supone el 1 % del agua que se consume en toda la comunidad.

Los campos de golf tienen la obligación de cumplir con unos requisitos para la protección medioambiental, puesto que son muy similares a la gestión de los parques naturales, por lo que los administradores de los campos han de estar comprometidos en aplicar ciertas políticas de protección y gestión del entorno natural.

Joaquín Molpeceres remarca que, como el golf es un deporte en el cual los jugadores conviven de forma armoniosa con el medioambiente, desde el Olivar de la Hinojosa tienen el objetivo de priorizar los criterios de protección medioambiental.

Asimismo, han buscado soluciones para un consumo de agua más eficiente y para utilizar nuevos recursos como el agua regenerada, puesto que se da la paradoja de que la construcción de campos de golf crece en zonas con pocos recursos hídricos.

Los campos de golf tienen garantizada la existencia de una biodiversidad que convierte el campo en una mini reserva natural, ya que estos tienen capas de vegetación tales como árboles, arbustos, matorrales y lagos que permitan pequeñas zonas húmedas.

¿Qué servicios ofrecen? Joaquín Molpeceres expone que el club tiene pistas de pádel y tenis, sauna, gimnasio, Casa Club y restaurante, espacios ideales para relajarse y disfrutar del tiempo libre. La empresa se ocupa de brindar a los usuarios todas las comodidades posibles para que tengan una estancia lo más fácil y relajada posible. En La Casa Club de Golf Olivar de la Hinojosa hay también una tienda de golf, la terraza Olivar Lounge, una cafetería y un restaurante, así como de un parking donde pueden aparcar hasta 500 vehículos.

Gimnasio El ejercicio es uno de los puntos de interés clave de El Club Golf Olivar. Por este motivo, hay un grupo de profesionales expertos que prestan atención personalizada y ayudan a los clientes con disciplinas, pesas, clases de Pilates o ejercicios de cardio.

Asociación Golf Olivar & Friends El objetivo principal de esta asociación es el desarrollo de la competición a través de un ranking de todos los jugadores de la escuela. Bajo el lema “Hecho por y para los amigos”, participan todos los alumnos y alumnas, representados por los colores verde y naranja.



