martes, 21 de junio de 2022, 09:38 h (CET)

Crear una audiencia comprometida con el producto o servicio es un aspecto vital para una marca, no solo porque de esta forma se destaca entre la competencia, sino porque así se mantiene la rentabilidad.

Para lograr este objetivo, las estrategias de redes sociales figuran como una de las alternativas más apropiadas y también las más demandantes, ya que es necesario mantenerse conectado permanentemente a las plataformas digitales más utilizadas por la audiencia.

Ante esto, las herramientas para automatizar redes sociales figuran como una de las mejores alternativas para aplicar estrategias en estas plataformas sin tener que invertir el 100 % del tiempo. Es por ello que especialistas en marketing automatizado como Israel Huerta recomiendan el uso de este tipo de recursos para mejorar su productividad y rendimiento a nivel empresarial.

Automatización de redes sociales En opinión de expertos en el área, la automatización de redes sociales facilita el desarrollo de una estrategia que no solo resulte efectiva y sencilla, sino también cómoda para las empresas. Esto se debe a que es posible programar las publicaciones de la forma más conveniente para crear un hilo conductor que despierte y mantenga el interés de la audiencia.

En ese sentido, existen en la actualidad diferentes herramientas que pueden ser utilizadas de diferentes maneras en el proceso de automatización, no solo para planificar y programar como lo permiten Hootsuite o Postcron, sino también para publicar en redes sociales en el momento apropiado, tal es el caso de Social Flow. Incluso, algunas aplicaciones destacan por analizar y controlar los resultados de las publicaciones, como por ejemplo Metricool.

Adicionalmente, es posible encontrar herramientas enfocadas en redes sociales específicas y que también pueden resultar útiles para las empresas o profesionales, dentro de este grupo destacan Skedsocial, una aplicación exclusiva para programar publicaciones en Instagram. Mientras que Viralwoot es una herramienta utilizada para la programación de contenido en Pinterest y Tweetdeck para uso exclusivo de Twitter.

¿Cuál es la mejor herramienta de automatización? Las herramientas de automatización son cada vez más utilizadas en el entorno empresarial, ya que se caracterizan por ofrecer múltiples ventajas tanto para mejorar el rendimiento como el crecimiento de una organización. Sin embargo, el uso de recursos específicos suele depender de criterios específicos de cada empresa.

Al respecto, el asesoramiento de un experto en marketing automatizado como Israel Huerta resulta la opción más recomendable para conocer cuáles son las herramientas de automatización para redes sociales que mejor se ajustan a cada compañía. Esto ayudará a desarrollar una estrategia de redes planificada y que proporcione resultados acordes a los objetivos de la empresa.

Los conocimientos y trayectoria de un experto como Israel Huerta representan la vía más efectiva para sacar el mayor provecho de las herramientas de automatización, sin dejar de lado la humanidad y cercanía que demanda la audiencia en redes sociales.



