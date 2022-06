Diego Pascucci y su plan de coaching empresarial durante todo un año Emprendedores de Hoy

El servicio de coaching en las empresas de España ha aumentado un 30 % en los últimos años, según indica el más reciente Estudio Global de la Federación Internacional de Coaching (ICF). Con esto, se refleja el crecimiento de compañías que incorporan un coach para mejorar el rendimiento de su negocio.

Ante las nuevas circunstancias, el coaching online se ha posicionado como una opción atractiva. Entre los profesionales que ofrecen dicho servicio destaca Diego Pascucci. Este coach, avalado por la ICF, ofrece un plan con duración anual a través de su gym de desarrollo personal y empresarial.

¿Qué se puede conseguir con un plan de coaching empresarial? El coaching empresarial busca solventar uno de los problemas más comunes en las empresas: la dispersión. El primer paso es enfocar las metas y establecer cuáles son las prioridades. Después, se trabajan los elementos intrapersonales de los miembros de la empresa, como la valentía a la exposición, la confianza y la seguridad. Para que el negocio avance más rápido y logre sacar proyectos adelante, el coaching ayuda a determinar una hoja de ruta con objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Una vez definidas las metas, se debe pasar a la acción. El coaching empresarial se especializa en factores clave de la producción, como la constancia y el liderazgo. Además, sirve para afinar aquellas debilidades del sistema laboral y para superar bloqueos.

Otro aspecto beneficioso del coaching es que mejora la capacidad de autogestión de la empresa, ya que favorece la adaptación de los recursos a las circunstancias cambiantes.

¿En qué consiste el plan de coaching empresarial de Diego Pascucci? El programa anual está pensado para las empresas que tienen potencial por desbloquear. Consiste en sesiones virtuales a través de Zoom con una duración de hasta 90 minutos. Aunque no se trata de una formación, el objetivo de los encuentros es adquirir fortaleza, compromiso y alejarse del perfeccionismo dañino para el progreso empresarial.

El experto en coaching online, avalado por la ICF, también dispone de WhatsApp para acompañar y dar feedback sobre el negocio a los clientes durante todo el año. Por otro lado, el servicio incluye ejercicios complementarios y cartas de motivación para entrenar la mente de los involucrados e impulsar su rendimiento.

Asimismo, el plan otorga un año de acceso a la comunidad online de Diego Pascucci. Allí, las personas pueden hacer nuevos contactos y compartir sus experiencias en el mundo de los negocios.

Este nuevo modelo de coaching onlinepara empresas se ha convertido en una opción beneficiosa. Debido a su amplio período de trabajo, es capaz de orientar la forma en que se actúa frente a las variaciones del mercado en diferentes épocas, algo que las sesiones únicas no permitían.



